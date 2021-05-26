Глава Минздрава ЦАР рассказал о ходе вакцинации населения от COVID-19

Банги, 26 мая. Министр здравоохранения Центральноафриканской Республики Пьер Сомсе на прошедшей в понедельник пресс-конференции рассказал о ходе вакцинации населения от коронавирусной инфекции.

Прививочная кампания началась в ЦАР 20 мая, и за три дня инъекцию вакцины получили более двух тысяч человек.

Первыми процедуру проходят медицинские работники, люди с хроническими заболеваниями и лица старше 50 лет. Но по словам Сомсе, наблюдается возрастающий интерес граждан к вакцинации. В связи с этим планируется подключать к процессу новые категории населения.

«Мы добавим к данному списку другие группы, которые, в связи с особенностями профессии, больше остальных подвержены опасности заражения. Я имею в виду сотрудников правоохранительных органов, полицейских, жандармов, армию и работников торговли. Мы также включим в список всех сотрудников здравоохранения на уровне общин, которые являются добровольцами», — заявил Сомсе.

Также глава центральноафриканского Минздрава предупредил, что прививки делаются бесплатно, поэтому правительство будет жестко пресекать любые попытки продажи вакцины против COVID-19.

Партия из 60 000 доз препарата AstraZeneca прибыла в ЦАР 20 мая. Премьер-министр республики Фирмен Нгребада, подавая пример нации, первым сделал прививку от опасного заболевания.