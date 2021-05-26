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26 мая 23:01
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
23:00
Ближний Восток
Берега популярных туристических курортов Турции заполонили «морские сопли»
23:00
Политика
Невзирая на резкие заявления: Евросоюз обновляет стратегию отношений с Россией
22:55
Политика
Евросоюз предпримет новые шаги по санкциям против Минска
22:45
Спорт
Сборная Канады обыграла команду Норвегии в ЧМ по хоккею
22:29
Шоу-бизнес
Бывшая жена Меладзе впервые рассказала о реакции детей на развод
22:28
Спорт
Система идентификации болельщиков на Евро обойдется Петербургу в 524,7 млн руб
22:19
Общество
SpaceX запустила на орбиту очередные 60 спутников Starlink
22:10
Новости Сирии
Как жители голосовали на выборах президента: репортаж ФАН из сирийской Думы
22:08
Экономика
Джефф Безос покинет пост гендиректора Amazon
22:06
Политика
Задержанная россиянка София Сапега имеет вид на жительство в Белоруссии
22:04
ЦАР
Под ударом фейкомета: гуманитарная миссия ООН в ЦАР уличила Corbeau News во лжи
22:03
Политика
Лидер Польши резко высказался о России перед миссией наблюдателей ЕС в Грузии
22:00
Общество
За что британской активистке BLM прострелили голову? Колонка Сергея Малинковича
21:57
Политика
Авиавласти Греции опровергли сообщения об угрозах севшему в Минске самолету
21:57
ЦАР
Бронеавтомобиль ООН подорвался на мине боевиков в ЦАР
21:54
Африка
Нигерия открывает внеочередной саммит крупных африканских стран
21:53
Армия
Авиаэксперт оценил важность создания новых легких истребителей пятого поколения
21:51
Общество
Астрологи перечислили самые независимые от замужества знаки зодиака
21:49
ЦАР
Глава Минздрава ЦАР рассказал о ходе вакцинации населения от COVID-19
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Крупнейший в ЦАР оператор сотовой связи возобновил работу в городе Мобае

ЦАР
Крупнейший в ЦАР оператор сотовой связи возобновил работу в городе Мобае
facebook.com  /  @ngrebadapm

Банги, 26 мая. Крупнейший в Центральноафриканской Республике оператор сотовой связи Orange начал работу в столице префектуры Нижнее Котто — городе Мобае.

Населенный пункт долгие годы находился под контролем группировки «Союз за мир в ЦАР» (UPC) под руководством Али Дарасса. Четвертого мая вооруженные силы республики зачистили город от боевиков, и спустя неделю премьер-министр страны Фирмен Нгребада констатировал, что мирная жизнь вернулась в Мобае.

Постепенно в городе возобновляется деятельность органов государственной власти, функционированию которых мешали радикалы. 16 мая в населенном пункте начали работу сотрудники Министерства финансов и бюджета, а еще через три дня прибыл представитель Генеральной прокуратуры.

Вслед за госслужащими в Мобае стали возвращаться частные компании. Так, помощник префекта Сирил Комбая заявил, что жителям города доступны услуги оператора Orange.

«Сейчас население Мобае имеет доступ к сети Orange круглосуточно. Мои искренние поздравления технической группе компании в Мобае и генеральному офису в Банги», — отметил он.

Ранее советник президента ЦАР по вопросам национальной безопасности Валерий Захаров подтвердил разгром действовавших на территории страны вооруженных группировок и сообщил, что власти республики переключаются на восстановление экономики государства.

Одной из наиболее важных задач центральноафриканского правительства является создание условий для возобновления работы частных организаций.

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африка цар
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