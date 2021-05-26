Крупнейший в ЦАР оператор сотовой связи возобновил работу в городе Мобае

Банги, 26 мая. Крупнейший в Центральноафриканской Республике оператор сотовой связи Orange начал работу в столице префектуры Нижнее Котто — городе Мобае.

Населенный пункт долгие годы находился под контролем группировки «Союз за мир в ЦАР» (UPC) под руководством Али Дарасса. Четвертого мая вооруженные силы республики зачистили город от боевиков, и спустя неделю премьер-министр страны Фирмен Нгребада констатировал, что мирная жизнь вернулась в Мобае.

Постепенно в городе возобновляется деятельность органов государственной власти, функционированию которых мешали радикалы. 16 мая в населенном пункте начали работу сотрудники Министерства финансов и бюджета, а еще через три дня прибыл представитель Генеральной прокуратуры.

Вслед за госслужащими в Мобае стали возвращаться частные компании. Так, помощник префекта Сирил Комбая заявил, что жителям города доступны услуги оператора Orange.

«Сейчас население Мобае имеет доступ к сети Orange круглосуточно. Мои искренние поздравления технической группе компании в Мобае и генеральному офису в Банги», — отметил он.

Ранее советник президента ЦАР по вопросам национальной безопасности Валерий Захаров подтвердил разгром действовавших на территории страны вооруженных группировок и сообщил, что власти республики переключаются на восстановление экономики государства.

Одной из наиболее важных задач центральноафриканского правительства является создание условий для возобновления работы частных организаций.