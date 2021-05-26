Украинские эксперты оставили Зеленского за порогом встречи Путина и Байдена

Киев, 26 мая. Обсуждению украинского вопроса в Женеве не нужны комментарии бывшего артиста «Квартала 95», уверены украинские эксперты.

Украинский вопрос обязательно «всплывет» в ходе женевской встречи президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина, пишут «Вести.ua». Однако участие президента Украины Владимира Зеленского в ходе этой встречи совершенно не обязательно. Украинские эксперты уверены, что вопрос о будущем Незалежной будет затронут исключительно вскользь, а сами лидеры из Москвы и Вашингтона прекрасно обойдутся без Зеленского и даже не пустят его на порог.

«Он (Байден. - Прим. ред.) вынужден будет, сказать, что он на стороне замечательной, демократической Украины и хотел бы, чтобы Россия посодействовала прекращению военных действий и передала границы под контроль Украине. На эти общие слова Путин ответит, что тоже этого хочет, но для этого надо выполнять Минские соглашения. На этом, мне кажется, тема Украины будет исчерпана», — заявил политтехнолог Михаил Погребинский.

В Женеве бывшего комика спросить забыли, но есть небольшая надежда, что благодаря переговорам Путина и Байдена официальная встреча Москвы и Минска все же состоится, оставили надежду украинские эксперты.Такое мнение высказал политический эксперт Вадим Карасев. Однако, оппонирует ему Погребинский, не стоит возлагать большие надежды на это событие. Даже несмотря на то, что Кремль не отрицает возможную подготовку встречи двух президентов и вообще не дает никаких комментариев по этому поводу, официальная позиция Зеленского по целому ряду принципиальных вопросов ставить возможность переговоров на грань невероятного.

«Будь я на месте Путина, я бы Зеленского даже на порог не пустил. Путин дает понять, что готов разговаривать, но лишь о той повестке, которую считает полезной: восстановление межгосударственных отношений», — уверен Погребинский.

Более оптимистично настроенный Карасев уверен, что личная встреча Зеленскго и Путина помогла бы намного эффективнее решить существующее вопросы в двусторонних отношениях, чем многочисленные рабочие группы и форматы. Погребинский уверен, что сам факт подобной встречи уже означал бы готовность сторон к диалогу, однако на текущий момент Зеленский занял активную антироссийскую позицию.

Косвенно о намерении украинского лидера продолжать эскалацию напряженности между двумя странами свидетельствуют его законодательные инициативы. 26 мая Владимир Зеленский вынес на рассмотрение законопроект «Об основах национального сопротивления». В случае его одобрения Верховной радой, численность вооруженных сил Незалежной возрастет, а депутат Верховной рады Вадим Рабинович назвал идею Зеленского «подготовкой к партизанской войне».