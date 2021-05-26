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26 мая 23:00
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:55
Политика
Евросоюз предпримет новые шаги по санкциям против Минска
22:45
Спорт
Сборная Канады обыграла команду Норвегии в ЧМ по хоккею
22:29
Шоу-бизнес
Бывшая жена Меладзе впервые рассказала о реакции детей на развод
22:28
Спорт
Система идентификации болельщиков на Евро обойдется Петербургу в 524,7 млн руб
22:19
Общество
SpaceX запустила на орбиту очередные 60 спутников Starlink
22:10
Новости Сирии
Как жители голосовали на выборах президента: репортаж ФАН из сирийской Думы
22:08
Экономика
Джефф Безос покинет пост гендиректора Amazon
22:06
Политика
Задержанная россиянка София Сапега имеет вид на жительство в Белоруссии
22:04
ЦАР
Под ударом фейкомета: гуманитарная миссия ООН в ЦАР уличила Corbeau News во лжи
22:03
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Лидер Польши резко высказался о России перед миссией наблюдателей ЕС в Грузии
22:00
Общество
За что британской активистке BLM прострелили голову? Колонка Сергея Малинковича
21:57
Политика
Авиавласти Греции опровергли сообщения об угрозах севшему в Минске самолету
21:57
ЦАР
Бронеавтомобиль ООН подорвался на мине боевиков в ЦАР
21:54
Африка
Нигерия открывает внеочередной саммит крупных африканских стран
21:53
Армия
Авиаэксперт оценил важность создания новых легких истребителей пятого поколения
21:51
Общество
Астрологи перечислили самые независимые от замужества знаки зодиака
21:49
ЦАР
Глава Минздрава ЦАР рассказал о ходе вакцинации населения от COVID-19
21:48
Шоу-бизнес
Лена Миро прошлась по Бузовой за фотосессию в монастыре с открытым пупком
21:45
ЦАР
Крупнейший в ЦАР оператор сотовой связи возобновил работу в городе Мобае
21:35
ЦАР
Миротворцы в ЦАР пытаются выдать убитого ими таксиста за члена преступной группировки
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СК начал проверку после жесткой посадки Ан-2 в Тюменской области

Происшествия
СК начал проверку после жесткой посадки Ан-2 в Тюменской области
sledcom.ru  /  Пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации

Тюмень, 26 мая. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после жесткой посадки воздушного судна Ан-2 авиакомпании Utair. Инцидент произошел 21 мая в Тюменской области.

Уральский СК возбудил уголовное дело в связи с произошедшим авиационным инцидентом в селе Лайтамак, где у самолета Ан-2 во время посадки надломилась передняя стойка шасси. На борту воздушного судна находились два члена экипажа и семь пассажиров. Некоторые из них получили легкие ушибы.

В начале мая самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» приземлился в Шереметьеве с неисправными шасси. Посадка была произведена в штатном режиме.

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авиация ан-2 utair
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Все новости / Происшествия / СК начал проверку после жесткой посадки Ан-2 в Тюменской области
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