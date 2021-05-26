СК начал проверку после жесткой посадки Ан-2 в Тюменской области

Тюмень, 26 мая. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после жесткой посадки воздушного судна Ан-2 авиакомпании Utair. Инцидент произошел 21 мая в Тюменской области.

Уральский СК возбудил уголовное дело в связи с произошедшим авиационным инцидентом в селе Лайтамак, где у самолета Ан-2 во время посадки надломилась передняя стойка шасси. На борту воздушного судна находились два члена экипажа и семь пассажиров. Некоторые из них получили легкие ушибы.

В начале мая самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» приземлился в Шереметьеве с неисправными шасси. Посадка была произведена в штатном режиме.