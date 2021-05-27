День города-2021 в Петербурге: гид по основным событиям

В этом году Санкт-Петербург отмечает 318-летие со дня основания. Из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в городе праздничная программа будет скромной, однако пройдет в традиционном офлайн-формате. А благодаря тому, что 27 мая выпадает на четверг, часть массовых гуляний состоится и в выходные дни.

О главных мероприятиях Дня города — в материале ФАН.

Невские Новости /

26 – 29 мая

Дворцовая площадь станет местом притяжения всех любителей литературы, ведь в эти дни на ней, а также в здании Главного штаба Эрмитажа впервые пройдет XVI Международный книжный салон. В обширной программе с участием российских и зарубежных гостей презентации изданий, встречи с писателями, открытые лекции и дискуссии, творческие мастер-классы для детей и многое другое. На период проведения мероприятий вход в главный музей страны будет бесплатным для всех категорий посетителей. С подробностями программы можно ознакомиться на сайте проекта.

27 мая

В 10:00 на Сенатской площади пройдет торжественная церемония возложения цветов к памятнику Петру Первому, на которой, по традиции, будут присутствовать главные лица и почетные граждане северной столицы. Цветы к постаменту сможет принести любой желающий, а по завершении церемонии солдаты роты почетного караула штаба ЗВО пройдут маршем по Адмиралтейской набережной. Ровно в полдень с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости прогремит посвященный празднику выстрел из пушки.

Агентство городских новостей Москва / Сергей Киселев

В 19:00 джазовым гала-концертом поздравит горожан известный пианист Денис Мацуев. Музыкальное представление, в программе которого бессмертные мелодии и новые вариации любимых хитов, пройдет в БКЗ «Октябрьский».

В 20:00 с большим концертом в ТЮЗе им. А. А. Брянцева выступят Эмир Кустурица и The No Smoking Orchestra. Знаменитый коллектив исполнит свои лучшие хиты, открыв тем самым XXII Международный театральный фестиваль «Радуга». Программа события продлится аж до 2 июня.

28 мая

В 18:00 на сцене БКЗ «Октябрьский» пройдет масштабный концерт «Песня летит над Невой!». В программе примут участие звезды российской эстрады: Татьяна Буланова, Елена Ваенга, Тамара Гвердцители, Михаил Боярский, Стас Пьеха и другие. На сцену также выйдет оркестр «Таврический» и хор мальчиков под управлением Вадима Пчелкина — артисты исполнят бессмертные произведения русской классики.

classicgala.spb.ru / Пресс-служба проекта «Классика на Дворцовой»

Ну а в 21:30 гостей и жителей города ждет «Классика на Дворцовой» — уникальный праздник музыки и театрального искусства. Организаторы обещают собрать на сцене как восходящих, так и признанных звезд оперы, среди которых Анна Горячева, Притти Йенде, Энджел Блю, Джозеф Каллея, Чарльз Кастроново и Эрвин Шротт. Зрителям предстоит встретиться в этот вечер и с музыкальной легендой города — Академическим симфоническим оркестром Филармонии, который отмечает 90-летний юбилей.

Вход на Дворцовую площадь будет по-прежнему свободным, для этого понадобится всего лишь зарегистрироваться на сайте проекта.

29 мая

В 12:00 в Любашинском саду стартует военно-патриотический фестиваль «Кубок Александра Невского», приуроченный к 800-летию со дня рождения русского полководца. Гостей праздника ждут зрелищные поединки латников, ярмарка стилизованных сувениров, мастер-классы по народным промыслам и захватывающая концертная программа с участием артистов. Кульминацией этого путешествия в эпоху Средневековья станет конный рыцарский турнир. Вход на исторический фестиваль свободный.

В 13:00 на Исаакиевской площади в шестой раз откроется Санкт-Петербургский Бал Национальностей. В программе весеннего праздника уникальные выставки и творческие мастер-классы, посвященные культуре многочисленных народов нашей страны. Гостей также ждут красочные фотозоны, разнообразные национальные игры и яркая концертная программа с участием народных творческих коллективов и солистов Музыкального Альянса «Петербургские Баритоны». Вход на все мероприятия фестиваля свободный.

Невские Новости / Надежда Капранова

Будет ли салют?

В целях нераспространения коронавирусной инфекции запуск праздничного фейерверка в этом году было решено отменить. Зато горожане смогут полюбоваться праздничной иллюминацией, ведь 27 мая с 22:45 до трех часов ночи Дворцовый мост окрасят в цвета российского триколора.

А с 22:00 до 22:50 можно будет увидеть горящие факелы Ростральных колонн. Во второй раз огни зажгут 29 мая с 00:00 до 01:00.