Латыши возмущены действиями властей по замене флага Белоруссии

Рига, 26 мая. В Риге проходит Чемпионат мира по хоккею, накануне государственный флаг Белоруссии был заменен властями на флаг белорусской оппозиции.

Из-за санкций WADA российские спортсмены имеют право участвовать в соревнованиях только под символикой Олимпийского комитета России. Государственный флаг Белоруссии был заменен на бело-красно-белый флаг белорусской оппозиции. Латышские чиновники объяснили свои действия поддержкой народа Белоруссии.

Международная федерация хоккея обратилась с официальным письмом к мэру Риги Мартиньшу Стакису и призвала вернуть государственный флаг Белоруссии.

«Каждый должен выбрать свою сторону — жаждущего свободы народа или кровавого диктатора. По просьбе господина Фазеля убираем флаги МФХ», — написал Стакис в своем Twitter.

Жители Латвии с возмущением отреагировали на действия латышских властей.

Председатель русской общины Латвии Вячеслав Алтухов недоумевает, зачем это нужно было делать.

«Другое дело — политические акции, но спорт к политике не относится. Люди недоумевают и считают, что не надо было делать. Зачем лишние сложности в и без того сложных отношениях? Это не способствует выстраиванию добрососедских отношений, и в наше неспокойное время делает его еще более неспокойным», — убежден Алтухов.

Житель Юрмалы Янис Кузинс с негативом относится к истории с заменой флага Белоруссии, потому что это — официальный государственный символ.

«С таким же успехом можно повесить флаг советской Латвии одного из исторических периодов. Это просто популизм, кто-то называет вандализмом, но у нас через две недели выборы, и это больше похоже на пиар-акцию политических сил, которые пытаются привлечь к себе внимание», — убежден Кузинс.

Экс-депутат Рижской думы Руслан Панкратов напоминает, что «государственный флаг — это символ государства и конституционный атрибут», и тот факт, что латышские власти решили, что это символ какого-то режима, а флаг оппозиции — символ свободы, это просто несерьезно для политиков такого уровня.

«Какой-то детский сад, это настолько низкий уровень профессионализма, скудности ума или его отсутствие, что возмущению нет предела. Этнические латыши, политики, общественники, правозащитники записывают видео на латышском и русском языках, просят прощения у братьев белорусов за этих не очень умных людей», — рассказал Панкратов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не согласна с решением латышских властей, если площадь не относится к месту проведения соревнований. Глава МИД Латвии уточнил, что решение о замене флага не является политическим решением МИД, и имеет юридические основания.

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