Путин сообщил о выполнении гособоронзаказа на 99,8% в 2020 году

Москва, 26 мая. Президент России Владимир Путин заявил, что в прошлом году гособоронзаказ был выполнен на 99,8%.

Путин открыл совещание с руководством министерства обороны России и представителями оборонно-промышленного комплекса. Он заявил, что этот показатель оценивает как хороший.

Глава государства отметил необходимость в срок поставлять военную технику в армию и на флот. Важно завершить вовремя строительство 20 надводных кораблей, подчеркнул он.

Путин также отметил, что российские предприятия ОПК столкнулись с непростыми проблемами в период пандемии. Принятые меры позволили сохранить их ритмичную и устойчивую работу.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал серию совещаний на военную тематику при участии главы государства с 25 мая. Заседания пройдут в Сочи.