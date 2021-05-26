Музыканты «На-На» ищут деньги на лечение Бари Алибасова

Москва, 26 мая. Музыкальному продюсеру Бари Алибасову нужны деньги на лечение. Помочь артисту хотят и музыканты созданной им группы «На-На».

Алибасов получил сложные переломы после того, как упал с лестницы. Он передвигается благодаря каталке. Недавно в гостях у звезды были музыканты «На-На», которые узнали о состоянии артиста.

«Он держится бодрячком, постоянно шутит. Хотя немного осунулся после лечения. Ему предстоит долгий курс реабилитации», — сказал в разговоре с изданием «Дни.ру» участник «На-На» Владимир Политов.

По его словам, в настоящее время ищется клиника, которая бы занялась обследованием и лечением музыкального продюсера. У артиста болят позвоночник и ноги, кроме того, у него есть провалы в памяти.

Политов не скрывает, что самое важное для продюсера — помочь финансово. Музыканты ищут средства, чтобы помочь звезде, но из-за того, что из-за пандемии коронавируса количество концертов уменьшилось, сделать это не так просто.

Лечение Бари Алибасова обошлось семье артиста в 58 миллионов рублей. Все заботы по лечению и уходу за продюсером легли на плечи сына музыканта.