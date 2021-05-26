Жириновский отметил важность встречи Путина и Байдена в Женеве

Москва, 26 мая. Владимир Жириновский написал пост в своем Telegram-канале, в котором сделал предположение об итогах встречи лидеров двух стран.

Предстоящая встреча президентов России и Америки очень важна, и хорошо, что она пройдет в Женеве. Такое мнение высказал руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский в своем Telegram-канале.

«Швейцария — нейтральная страна. Хорошо, что по инициативе США. Мы никого упрашивать не должны... Встреча должна пройти один на один, т.к. есть вопросы, которые нельзя публично обсуждать», — написал политик в своем посте.

Прежде всего, по мнению Жириновского, лидерам необходимо договориться о «красных линиях», которые ни в коем случае нельзя переступать. Воевать не хочет никто. Депутат напомнил, что Америка всегда ввязывалась в войну в самом ее конце, чтоб войти в число победителей. И на ее территории никогда не проходили боевые действия.

«Так что президенты вполне могут договориться по безопасности. Может, Байден согласится вернуть США в договор по открытому небу – это всем выгодно», — пишет лидер ЛДПР.

Также Жириновский отметил, что считает ошибочной позицию людей, которые считают, что Байден долго не протянет. Американский лидер просто будет больше отдыхать, а не мотаться по всему свету. Он постарается помириться с Россией, так как не захочет войти в историю как человек, из-за которого в Европе произошел большой конфликт.

«Итогом переговоров должно стать исключение большой войны, а все проблемы мы должны решать за счет Восточной Европы. Ни один снаряд не должен упасть на Россию, США или Западную Европу. Все действия только в Восточной Европы, чтобы они поняли, что это не те страны, которые представляют для нас интерес», — написал в заключение политический деятель.

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