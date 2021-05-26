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21:29
Новороссия
Донбасс сегодня: ВСУ ударили ракетами по позициям сослуживцев, части ДШВ срывают ротацию
21:28
Политика
Украинские эксперты оставили Зеленского за порогом встречи Путина и Байдена
21:27
Общество
Калининградское МЧС разминирует затопленную немецкую баржу
21:25
Происшествия
СК начал проверку после жесткой посадки Ан-2 в Тюменской области
21:23
Армия
Путин сообщил о выполнении гособоронзаказа на 99,8% в 2020 году
21:22
Политика
Латыши возмущены действиями властей по замене флага Белоруссии
21:19
Шоу-бизнес
Музыканты «На-На» ищут деньги на лечение Бари Алибасова
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Общество
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21:11
Шоу-бизнес
Звезды «Друзей» отказались от романов друг с другом на съемках
21:09
Украина
Наци-радикалы пытались «сжечь Кремль», но после неудачи лишь с горя выпили водки
21:06
Политика
Европа получила сигнал от США перед встречей Путина и Байдена
21:03
Происшествия
Киберполицейский похитил у менеджера супермаркета 700 тыс. рублей
21:01
Политика
Политолог предсказал Украине роль сателлита при господах
21:01
Экономика
Идею антимонопольной службы о новой системе тарифов на тепло одобрили в ГД
21:00
Политика
Политолог объяснил желание Польши угождать союзникам в лице США и ЕС
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Шоу-бизнес
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Жириновский отметил важность встречи Путина и Байдена в Женеве

Политика
Жириновский отметил важность встречи Путина и Байдена в Женеве
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 26 мая. Владимир Жириновский написал пост в своем Telegram-канале, в котором сделал предположение об итогах встречи лидеров двух стран.

Предстоящая встреча президентов России и Америки очень важна, и хорошо, что она пройдет в Женеве. Такое мнение высказал руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский в своем Telegram-канале.

«Швейцария — нейтральная страна. Хорошо, что по инициативе США. Мы никого упрашивать не должны... Встреча должна пройти один на один, т.к. есть вопросы, которые нельзя публично обсуждать», — написал политик в своем посте.

Прежде всего, по мнению Жириновского, лидерам необходимо договориться о «красных линиях», которые ни в коем случае нельзя переступать. Воевать не хочет никто. Депутат напомнил, что Америка всегда ввязывалась в войну в самом ее конце, чтоб войти в число победителей. И на ее территории никогда не проходили боевые действия.

«Так что президенты вполне могут договориться по безопасности. Может, Байден согласится вернуть США в договор по открытому небу – это всем выгодно», — пишет лидер ЛДПР.

Также Жириновский отметил, что считает ошибочной позицию людей, которые считают, что Байден долго не протянет. Американский лидер просто будет больше отдыхать, а не мотаться по всему свету. Он постарается помириться с Россией, так как не захочет войти в историю как человек, из-за которого в Европе произошел большой конфликт.

«Итогом переговоров должно стать исключение большой войны, а все проблемы мы должны решать за счет Восточной Европы. Ни один снаряд не должен упасть на Россию, США или Западную Европу. Все действия только в Восточной Европы, чтобы они поняли, что это не те страны, которые представляют для нас интерес», — написал в заключение политический деятель.

Ранее Владимир Жириновский рассказал о влиянии русских женщин на лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

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Жириновский сша европа путин и байден
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