Звезды «Друзей» отказались от романов друг с другом на съемках

Москва, 26 мая. Актеры, исполнившие главные роли в культовом сериале «Друзья», рассказали о запрете на создание романтических отношений во время съемок шоу.

Вокруг шестерых «друзей» образовалось множество слухов. В частности, говорили, что артисты крутили друг с другом романы. Но оказалось, что этого не было.

Мэттью Перри вспомнил о правиле, запрещающем романы на съемочной площадке. Он отметил, что им важно было сохранить дружеские отношения, поэтому они отказывались от увлечений друг другом.

«Если бы мы встречались, если бы происходило что-то странное… это могло бы все испортить. Таким образом, мы сохранили дружбу, и мы действительно стали хорошими друзьями. И мы действительно хорошие друзья по сей день», — сказал Перри в интервью Access.

Дэвид Швиммер подчеркнул, что они не хотели подвергать опасности их дружбу. По его словам, их отношения больше напоминали отношения братьев и сестер.

При этом актрисы Дженнифер Энистон, Кортни Кокс и Лиза Кудроу не помнят, чтобы у них на площадке действовали подобные правила. Они добавили, что не заводили отношения с главными героями сериала.

Спустя 17 лет после выхода заключительного эпизода «Друзей» фанатов шоу ждет настоящий подарок. Зрителям покажут спецвыпуск сериала 27 мая, пишет сайт 360tv.ru.