Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
26 мая 21:33
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:29
Новороссия
Донбасс сегодня: ВСУ ударили ракетами по позициям сослуживцев, части ДШВ срывают ротацию
21:28
Политика
Украинские эксперты оставили Зеленского за порогом встречи Путина и Байдена
21:27
Общество
Калининградское МЧС разминирует затопленную немецкую баржу
21:25
Происшествия
СК начал проверку после жесткой посадки Ан-2 в Тюменской области
21:23
Армия
Путин сообщил о выполнении гособоронзаказа на 99,8% в 2020 году
21:22
Политика
Латыши возмущены действиями властей по замене флага Белоруссии
21:19
Шоу-бизнес
Музыканты «На-На» ищут деньги на лечение Бари Алибасова
21:16
Общество
В приморском центре реабилитации животных появился двухнедельный косуленок
21:14
Политика
Жириновский отметил важность встречи Путина и Байдена в Женеве
21:12
Происшествия
«Искусала за ноги»: в Приморье на детей нападают собаки
21:11
Шоу-бизнес
Звезды «Друзей» отказались от романов друг с другом на съемках
21:09
Украина
Наци-радикалы пытались «сжечь Кремль», но после неудачи лишь с горя выпили водки
21:06
Политика
Европа получила сигнал от США перед встречей Путина и Байдена
21:03
Происшествия
Киберполицейский похитил у менеджера супермаркета 700 тыс. рублей
21:01
Политика
Политолог предсказал Украине роль сателлита при господах
21:01
Экономика
Идею антимонопольной службы о новой системе тарифов на тепло одобрили в ГД
21:00
Политика
Политолог объяснил желание Польши угождать союзникам в лице США и ЕС
21:00
Шоу-бизнес
Прооперированный Топалов назвал имя врача-спасителя
21:00
Общество
Сергей Вострецов высоко оценил реакцию Роспотребнадзора на загрязнение моря в Туапсе
20:58
Политика
Генсек ОБСЕ указала на увеличение случаев нарушения режима тишины в Донбассе
Все новости
26 мая 21:33
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:29
Новороссия
Донбасс сегодня: ВСУ ударили ракетами по позициям сослуживцев, части ДШВ срывают ротацию
21:28
Политика
Украинские эксперты оставили Зеленского за порогом встречи Путина и Байдена
21:27
Общество
Калининградское МЧС разминирует затопленную немецкую баржу
21:25
Происшествия
СК начал проверку после жесткой посадки Ан-2 в Тюменской области
21:23
Армия
Путин сообщил о выполнении гособоронзаказа на 99,8% в 2020 году
21:22
Политика
Латыши возмущены действиями властей по замене флага Белоруссии
21:19
Шоу-бизнес
Музыканты «На-На» ищут деньги на лечение Бари Алибасова
21:16
Общество
В приморском центре реабилитации животных появился двухнедельный косуленок
21:14
Политика
Жириновский отметил важность встречи Путина и Байдена в Женеве
21:12
Происшествия
«Искусала за ноги»: в Приморье на детей нападают собаки
21:11
Шоу-бизнес
Звезды «Друзей» отказались от романов друг с другом на съемках
21:09
Украина
Наци-радикалы пытались «сжечь Кремль», но после неудачи лишь с горя выпили водки
21:06
Политика
Европа получила сигнал от США перед встречей Путина и Байдена
21:03
Происшествия
Киберполицейский похитил у менеджера супермаркета 700 тыс. рублей
21:01
Политика
Политолог предсказал Украине роль сателлита при господах
21:01
Экономика
Идею антимонопольной службы о новой системе тарифов на тепло одобрили в ГД
21:00
Политика
Политолог объяснил желание Польши угождать союзникам в лице США и ЕС
21:00
Шоу-бизнес
Прооперированный Топалов назвал имя врача-спасителя
21:00
Общество
Сергей Вострецов высоко оценил реакцию Роспотребнадзора на загрязнение моря в Туапсе
20:58
Политика
Генсек ОБСЕ указала на увеличение случаев нарушения режима тишины в Донбассе
Все новости

Звезды «Друзей» отказались от романов друг с другом на съемках

Шоу-бизнес
Звезды «Друзей» отказались от романов друг с другом на съемках
Кадр из сериала «Друзья»

Москва, 26 мая. Актеры, исполнившие главные роли в культовом сериале «Друзья», рассказали о запрете на создание романтических отношений во время съемок шоу.

Вокруг шестерых «друзей» образовалось множество слухов. В частности, говорили, что артисты крутили друг с другом романы. Но оказалось, что этого не было.

Мэттью Перри вспомнил о правиле, запрещающем романы на съемочной площадке. Он отметил, что им важно было сохранить дружеские отношения, поэтому они отказывались от увлечений друг другом.

«Если бы мы встречались, если бы происходило что-то странное… это могло бы все испортить. Таким образом, мы сохранили дружбу, и мы действительно стали хорошими друзьями. И мы действительно хорошие друзья по сей день», — сказал Перри в интервью Access.

Дэвид Швиммер подчеркнул, что они не хотели подвергать опасности их дружбу. По его словам, их отношения больше напоминали отношения братьев и сестер.

При этом актрисы Дженнифер Энистон, Кортни Кокс и Лиза Кудроу не помнят, чтобы у них на площадке действовали подобные правила. Они добавили, что не заводили отношения с главными героями сериала.

Спустя 17 лет после выхода заключительного эпизода «Друзей» фанатов шоу ждет настоящий подарок. Зрителям покажут спецвыпуск сериала 27 мая, пишет сайт 360tv.ru.

Вернуться назад

отношения друзья роман
Комментировать
Самое популярное
IT-эксперт по полочкам разложил, почему основателя Nexta сдали его же хозяева
Общество 149568 24 мая 2021
IT-эксперт по полочкам разложил, почему основателя Nexta сдали его же хозяева
Марков убежден, что самолет с основателем Nexta был посажен по приказу Лукашенко
Политика 146451 24 мая 2021
Марков убежден, что самолет с основателем Nexta был посажен по приказу Лукашенко
Дзермант предрек проблемы Тихановской из-за «расколовшегося» Протасевича
Политика 77621 24 мая 2021
Дзермант предрек проблемы Тихановской из-за «расколовшегося» Протасевича
Немецкий эксперт Рар заявил о способности Белоруссии заставить Европу страдать
Экономика 74520 25 мая 2021
Немецкий эксперт Рар заявил о способности Белоруссии заставить Европу страдать
Россияне перечеркнули украинскую мечту о захвате Крыма «морскими котиками» США
Армия 52560 25 мая 2021
Россияне перечеркнули украинскую мечту о захвате Крыма «морскими котиками» США
Все новости / Шоу-бизнес / Звезды «Друзей» отказались от романов друг с другом на съемках
Рейтинг@Mail.ru