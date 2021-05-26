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21:29
Новороссия
Донбасс сегодня: ВСУ ударили ракетами по позициям сослуживцев, части ДШВ срывают ротацию
21:28
Политика
Украинские эксперты оставили Зеленского за порогом встречи Путина и Байдена
21:27
Общество
Калининградское МЧС разминирует затопленную немецкую баржу
21:25
Происшествия
СК начал проверку после жесткой посадки Ан-2 в Тюменской области
21:23
Армия
Путин сообщил о выполнении гособоронзаказа на 99,8% в 2020 году
21:22
Политика
Латыши возмущены действиями властей по замене флага Белоруссии
21:19
Шоу-бизнес
Музыканты «На-На» ищут деньги на лечение Бари Алибасова
21:16
Общество
В приморском центре реабилитации животных появился двухнедельный косуленок
21:14
Политика
Жириновский отметил важность встречи Путина и Байдена в Женеве
21:12
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«Искусала за ноги»: в Приморье на детей нападают собаки
21:11
Шоу-бизнес
Звезды «Друзей» отказались от романов друг с другом на съемках
21:09
Украина
Наци-радикалы пытались «сжечь Кремль», но после неудачи лишь с горя выпили водки
21:06
Политика
Европа получила сигнал от США перед встречей Путина и Байдена
21:03
Происшествия
Киберполицейский похитил у менеджера супермаркета 700 тыс. рублей
21:01
Политика
Политолог предсказал Украине роль сателлита при господах
21:01
Экономика
Идею антимонопольной службы о новой системе тарифов на тепло одобрили в ГД
21:00
Политика
Политолог объяснил желание Польши угождать союзникам в лице США и ЕС
21:00
Шоу-бизнес
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Европа получила сигнал от США перед встречей Путина и Байдена

Политика
Европа получила сигнал от США перед встречей Путина и Байдена
pixabay.com

Москва, 26 мая. Историк и политолог Вардан Багдасарян назвал истинные причины резкого изменения европейской политики.

Неожиданный поворот в политической повестке Европы обусловлен специальным сигналом США, поданным в преддверие встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. Историк и политолог Вардан Багдасарян, в беседе с Царьградом указал, что некоторые пласты идентичности Европы полностью подчиниться Вашингтону все-таки мешают.

После новости о предстоящей встрече, заявления первых лиц европейских государств прозвучали в Германии и Франции. Основной тезис — «Бороться с РФ при помощи санкций — бессмысленно». Сам Байден пообещал, что Вашингтон больше не будет давить на «Северный поток — 2». Подобная синхронность высказываний, по мнению эксперта очень подозрительна.

Вардан Багдасарян практически уверен в том, что США все же подали Европе некий сигнал.

То, что поступили некоторые сигналы из США касаемо противодействия «Северному потоку», это факт. Политика санкций, в общем-то, себя не оправдала. И заявление Байдена - это действительно сигнал, это сигнал для всей Европы, отсюда и позиция Франции, Германии и даже Польши. Понятно, что можно лишь с определённой долей относительности говорить о суверенности европейской политики. Поэтому сигналы, поступающие из США, конечно, принципиально важны, — пояснил специалист.

Политолог обратил внимание, что если в случае с Германией и Францией слова высказали политические лидеры, то в Польше с заявлением выступил отдельный депутат. Поэтому, как отмечает Багдасарян, точка зрения вряд ли станет весомой, да и многолетнюю позицию противостояния с Россией поляки вряд ли смогут изжить.

Специалист подчеркнул, что национальное самосознание и образы противостояния России оказывают определенное влияние.

«Польский проект изначально выстраивался в значительной степени на антитезе России, и об этом писали классики, в том числе Федор Достоевский. И, кстати, украинский вопрос входит в эту повестку. Польша не может отказаться от этого вопроса, она не может отказаться от идеологии противостояния России, поскольку такого рода отказ будет ревизией собственной польской национальной идентичности. Чего мы сегодня никак не наблюдаем», — заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что американцы испугались за Аляску на фоне предстоящих переговоров Байдена и Путина.

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путин польша ес байден встреча
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