Европа получила сигнал от США перед встречей Путина и Байдена

Москва, 26 мая. Историк и политолог Вардан Багдасарян назвал истинные причины резкого изменения европейской политики.

Неожиданный поворот в политической повестке Европы обусловлен специальным сигналом США, поданным в преддверие встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. Историк и политолог Вардан Багдасарян, в беседе с Царьградом указал, что некоторые пласты идентичности Европы полностью подчиниться Вашингтону все-таки мешают.

После новости о предстоящей встрече, заявления первых лиц европейских государств прозвучали в Германии и Франции. Основной тезис — «Бороться с РФ при помощи санкций — бессмысленно». Сам Байден пообещал, что Вашингтон больше не будет давить на «Северный поток — 2». Подобная синхронность высказываний, по мнению эксперта очень подозрительна.

Вардан Багдасарян практически уверен в том, что США все же подали Европе некий сигнал.

То, что поступили некоторые сигналы из США касаемо противодействия «Северному потоку», это факт. Политика санкций, в общем-то, себя не оправдала. И заявление Байдена - это действительно сигнал, это сигнал для всей Европы, отсюда и позиция Франции, Германии и даже Польши. Понятно, что можно лишь с определённой долей относительности говорить о суверенности европейской политики. Поэтому сигналы, поступающие из США, конечно, принципиально важны, — пояснил специалист.

Политолог обратил внимание, что если в случае с Германией и Францией слова высказали политические лидеры, то в Польше с заявлением выступил отдельный депутат. Поэтому, как отмечает Багдасарян, точка зрения вряд ли станет весомой, да и многолетнюю позицию противостояния с Россией поляки вряд ли смогут изжить.

Специалист подчеркнул, что национальное самосознание и образы противостояния России оказывают определенное влияние.

«Польский проект изначально выстраивался в значительной степени на антитезе России, и об этом писали классики, в том числе Федор Достоевский. И, кстати, украинский вопрос входит в эту повестку. Польша не может отказаться от этого вопроса, она не может отказаться от идеологии противостояния России, поскольку такого рода отказ будет ревизией собственной польской национальной идентичности. Чего мы сегодня никак не наблюдаем», — заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что американцы испугались за Аляску на фоне предстоящих переговоров Байдена и Путина.