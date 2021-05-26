Миротворцы в ЦАР пытаются выдать убитого ими таксиста за члена преступной группировки

Банги, 26 мая. Сотрудники многопрофильной миссии ООН в Центральноафриканской Республике (МИНУСКА) пытаются выдать убитого ими водителя мототакси за представителя вооруженной группировки.

В середине мая текущего года в деревне Гбамбия бронеавтомобиль танзанийских миротворцев протаранил мотоциклетное такси. В результате 37-летний местный житель, отец шестерых детей Село Азос, промышлявший частным извозом, погиб на месте.

Сотрудники ООН попытались уладить дело, предложив родственникам таксиста компенсацию в размере 1000 франков КФА и небольшого количества еды. Однако этим они привели местных жителей в ярость, поскольку таким образом «голубые каски» оценили жизнь гражданина ЦАР в два американских доллара.

Родственники погибшего подали заявление в полицию против миротворцев, однако последние, по данным местного издания Ndjoni Sango, пытаются представить дело таким образом, будто Село Азос входил в конгломерат вооруженных группировок «Коалиция патриотов за перемены».

Les casques bleus tanzaniens de la @UN_CAR essaient de faire passer Selo Azos, âgé de 37 ans qu'ils ont tué pour un rebelle de la CPC. Ces gens n'ont pas des remords du tout!!! pic.twitter.com/V39jY4JBI1 — Grégoire Cyrille Dongobada (@GDongobada) May 25, 2021

Эти действия сотрудников ООН лишь укрепили желание жителей ЦАР выдворить из страны сотрудников МИНУСКА во главе с руководителем миссии Манкером Ндиай. Граждане республики уверены, что именно «голубые каски» снабжают боевиков минами, от взрывов которых гибнут мирные жители. В связи с этим в различных городах страны регулярно проходят митинги против присутствия миротворцев в ЦАР.

Ранее национальная армия при содействии руандийских военных и консультативной помощи российских инструкторов разгромила действовавшие в ЦАР вооруженные группировки.

На время спецоперации правительство ввело в ЦАР ряд ограничений, одним из которых стал запрет мототакси. Власти возобновили работу этого популярного вида транспорта лишь в начале марта.