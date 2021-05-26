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Миротворцы в ЦАР пытаются выдать убитого ими таксиста за члена преступной группировки
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26 мая 23:00
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:55
Политика
Евросоюз предпримет новые шаги по санкциям против Минска
22:45
Спорт
Сборная Канады обыграла команду Норвегии в ЧМ по хоккею
22:29
Шоу-бизнес
Бывшая жена Меладзе впервые рассказала о реакции детей на развод
22:28
Спорт
Система идентификации болельщиков на Евро обойдется Петербургу в 524,7 млн руб
22:19
Общество
SpaceX запустила на орбиту очередные 60 спутников Starlink
22:10
Новости Сирии
Как жители голосовали на выборах президента: репортаж ФАН из сирийской Думы
22:08
Экономика
Джефф Безос покинет пост гендиректора Amazon
22:06
Политика
Задержанная россиянка София Сапега имеет вид на жительство в Белоруссии
22:04
ЦАР
Под ударом фейкомета: гуманитарная миссия ООН в ЦАР уличила Corbeau News во лжи
22:03
Политика
Лидер Польши резко высказался о России перед миссией наблюдателей ЕС в Грузии
22:00
Общество
За что британской активистке BLM прострелили голову? Колонка Сергея Малинковича
21:57
Политика
Авиавласти Греции опровергли сообщения об угрозах севшему в Минске самолету
21:57
ЦАР
Бронеавтомобиль ООН подорвался на мине боевиков в ЦАР
21:54
Африка
Нигерия открывает внеочередной саммит крупных африканских стран
21:53
Армия
Авиаэксперт оценил важность создания новых легких истребителей пятого поколения
21:51
Общество
Астрологи перечислили самые независимые от замужества знаки зодиака
21:49
ЦАР
Глава Минздрава ЦАР рассказал о ходе вакцинации населения от COVID-19
21:48
Шоу-бизнес
Лена Миро прошлась по Бузовой за фотосессию в монастыре с открытым пупком
21:45
ЦАР
Крупнейший в ЦАР оператор сотовой связи возобновил работу в городе Мобае
21:35
ЦАР
Миротворцы в ЦАР пытаются выдать убитого ими таксиста за члена преступной группировки
Все новости

Миротворцы в ЦАР пытаются выдать убитого ими таксиста за члена преступной группировки

ЦАР
Миротворцы в ЦАР пытаются выдать убитого ими таксиста за члена преступной группировки
wikipedia.org  /  Public Domain

Банги, 26 мая. Сотрудники многопрофильной миссии ООН в Центральноафриканской Республике (МИНУСКА) пытаются выдать убитого ими водителя мототакси за представителя вооруженной группировки.

В середине мая текущего года в деревне Гбамбия бронеавтомобиль танзанийских миротворцев протаранил мотоциклетное такси. В результате 37-летний местный житель, отец шестерых детей Село Азос, промышлявший частным извозом, погиб на месте.

Сотрудники ООН попытались уладить дело, предложив родственникам таксиста компенсацию в размере 1000 франков КФА и небольшого количества еды. Однако этим они привели местных жителей в ярость, поскольку таким образом «голубые каски» оценили жизнь гражданина ЦАР в два американских доллара.

Родственники погибшего подали заявление в полицию против миротворцев, однако последние, по данным местного издания Ndjoni Sango, пытаются представить дело таким образом, будто Село Азос входил в конгломерат вооруженных группировок «Коалиция патриотов за перемены».

Эти действия сотрудников ООН лишь укрепили желание жителей ЦАР выдворить из страны сотрудников МИНУСКА во главе с руководителем миссии Манкером Ндиай. Граждане республики уверены, что именно «голубые каски» снабжают боевиков минами, от взрывов которых гибнут мирные жители. В связи с этим в различных городах страны регулярно проходят митинги против присутствия миротворцев в ЦАР.

Ранее национальная армия при содействии руандийских военных и консультативной помощи российских инструкторов разгромила действовавшие в ЦАР вооруженные группировки.

На время спецоперации правительство ввело в ЦАР ряд ограничений, одним из которых стал запрет мототакси. Власти возобновили работу этого популярного вида транспорта лишь в начале марта.

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африка цар
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