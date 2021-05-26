Политолог предсказал Украине роль сателлита при господах

Киев, 26 мая. Последние несколько десятилетий поставили Украину на грань разорения и теперь у страны единственный выход — найти себе щедрого «хозяина», считает политолог Николай Капитоненко.

Многовекторную политику страна могла себе позволить во времена Кучмы, доля Украины в мировой экономике была в полтора раза выше нынешнего показателя, заявил украинский политолог.

«Мы превратились в малое государство», — подчеркнул Капитоненко.

Политолог сравнил Украину с игроком в покер, который в прошлом имел много фишек и мог выбирать, когда и как играть. А теперь у игрока на руках совсем мало фишек и ему остается только пойти ва-банк, получив хорошую карту.

«В нашем случае – это найти какого-то единственного и самого перспективного союзника, и превратиться в его сателлита. Это плохая ситуация», — посетовал Капитоненко.

Отношение властей страны к пенсионерам является показателем благополучия. Бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко раскритиковал правительство Незалежной, поводом стали расчеты Всемирного банка, согласно которым треть украинских пенсионеров не смогут получать пенсию к 2045 году. В Пенсионном фонде Украины нет денег, уточнил Журавко.