Идею антимонопольной службы о новой системе тарифов на тепло одобрили в ГД

Москва, 26 мая. Новая система тарифов на тепло в регионах РФ с неоправданно высокими ценами реальна, уверена председатель комитета ГД по жилищной политике Галина Хованская.

В Федеральной антимонопольная службе предложили установить эталонный тариф на снабжение теплом, что позволит взять под контроль цены в отрасли. Компании теплоснабжения могут увеличивать расходы и повышать цены на свою энергию без оснований. Схема ФАС сделает ведомство главным регулятором в направлении, после чего оно установит эталонный тариф на тепло, основываясь на средних расходах по рынку. Хованская допустила, что идея может сработать, но некоторые компании продолжат повышать нормативы, пишет Общественная служба новостей.

«Хотя рекомендуемый в постановлении правительства норматив должен по методу аналога устанавливаться, но они делают так, как им выгодно», — отметила глава думского комитета.

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