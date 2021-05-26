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21:29
Новороссия
Донбасс сегодня: ВСУ ударили ракетами по позициям сослуживцев, части ДШВ срывают ротацию
21:28
Политика
Украинские эксперты оставили Зеленского за порогом встречи Путина и Байдена
21:27
Общество
Калининградское МЧС разминирует затопленную немецкую баржу
21:25
Происшествия
СК начал проверку после жесткой посадки Ан-2 в Тюменской области
21:23
Армия
Путин сообщил о выполнении гособоронзаказа на 99,8% в 2020 году
21:22
Политика
Латыши возмущены действиями властей по замене флага Белоруссии
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Шоу-бизнес
Музыканты «На-На» ищут деньги на лечение Бари Алибасова
21:16
Общество
В приморском центре реабилитации животных появился двухнедельный косуленок
21:14
Политика
Жириновский отметил важность встречи Путина и Байдена в Женеве
21:12
Происшествия
«Искусала за ноги»: в Приморье на детей нападают собаки
21:11
Шоу-бизнес
Звезды «Друзей» отказались от романов друг с другом на съемках
21:09
Украина
Наци-радикалы пытались «сжечь Кремль», но после неудачи лишь с горя выпили водки
21:06
Политика
Европа получила сигнал от США перед встречей Путина и Байдена
21:03
Происшествия
Киберполицейский похитил у менеджера супермаркета 700 тыс. рублей
21:01
Политика
Политолог предсказал Украине роль сателлита при господах
21:01
Экономика
Идею антимонопольной службы о новой системе тарифов на тепло одобрили в ГД
21:00
Политика
Политолог объяснил желание Польши угождать союзникам в лице США и ЕС
21:00
Шоу-бизнес
Прооперированный Топалов назвал имя врача-спасителя
21:00
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Идею антимонопольной службы о новой системе тарифов на тепло одобрили в ГД

Экономика
Идею антимонопольной службы о новой системе тарифов на тепло одобрили в ГД
Агентство городских новостей Москва

Москва, 26 мая. Новая система тарифов на тепло в регионах РФ с неоправданно высокими ценами реальна, уверена председатель комитета ГД по жилищной политике Галина Хованская.

В Федеральной антимонопольная службе предложили установить эталонный тариф на снабжение теплом, что позволит взять под контроль цены в отрасли. Компании теплоснабжения могут увеличивать расходы и повышать цены на свою энергию без оснований. Схема ФАС сделает ведомство главным регулятором в направлении, после чего оно установит эталонный тариф на тепло, основываясь на средних расходах по рынку. Хованская допустила, что идея может сработать, но некоторые компании продолжат повышать нормативы, пишет Общественная служба новостей.

«Хотя рекомендуемый в постановлении правительства норматив должен по методу аналога устанавливаться, но они делают так, как им выгодно», — отметила глава думского комитета.

В Госдуме ранее оценили эффект от реструктуризации кредитов по итогам послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, пишет ФАН.

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тарифы госдума отопление фас хованская
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Все новости / Экономика / Идею антимонопольной службы о новой системе тарифов на тепло одобрили в ГД
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