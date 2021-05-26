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26 мая 21:32
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21:29
Новороссия
Донбасс сегодня: ВСУ ударили ракетами по позициям сослуживцев, части ДШВ срывают ротацию
21:28
Политика
Украинские эксперты оставили Зеленского за порогом встречи Путина и Байдена
21:27
Общество
Калининградское МЧС разминирует затопленную немецкую баржу
21:25
Происшествия
СК начал проверку после жесткой посадки Ан-2 в Тюменской области
21:23
Армия
Путин сообщил о выполнении гособоронзаказа на 99,8% в 2020 году
21:22
Политика
Латыши возмущены действиями властей по замене флага Белоруссии
21:19
Шоу-бизнес
Музыканты «На-На» ищут деньги на лечение Бари Алибасова
21:16
Общество
В приморском центре реабилитации животных появился двухнедельный косуленок
21:14
Политика
Жириновский отметил важность встречи Путина и Байдена в Женеве
21:12
Происшествия
«Искусала за ноги»: в Приморье на детей нападают собаки
21:11
Шоу-бизнес
Звезды «Друзей» отказались от романов друг с другом на съемках
21:09
Украина
Наци-радикалы пытались «сжечь Кремль», но после неудачи лишь с горя выпили водки
21:06
Политика
Европа получила сигнал от США перед встречей Путина и Байдена
21:03
Происшествия
Киберполицейский похитил у менеджера супермаркета 700 тыс. рублей
21:01
Политика
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Политолог объяснил желание Польши угождать союзникам в лице США и ЕС

Политика
Политолог объяснил желание Польши угождать союзникам в лице США и ЕС
mil.gov.ua  /  пресс-служба Минобороны Украины

Москва, 26 мая. «Фобия» Польши заключается в страхе перед возможным предательством союзников, которое поляки пережили во времена Второй мировой войны. Об этом заявил политолог Александр Носович.

Польша упустила шанс для выстраивания взаимовыгодного сотрудничества с Россией в плане энергетики, считает депутат польского парламента Кристиан Каминьский, он заявил, что виной этому — Украина. Несколько лет назад Варшава могла договориться с Москвой о развитии транспортной инфраструктуры, используя белорусский маршрут, но польские власти предпочли экономическую выгоду политическим амбициям.

«Двадцать лет назад внимание польских политиков было приковано к Украине, которая могла пострадать. Сейчас мы видим, чем обернулось абсурдное желание приравнивать интересы Польши к интересам Украины», – констатировал эксперт.

Каминьский убежден, что власти страны проявили наивность в вопросе с «Северным потоком – 2», они понадеялись на США в борьбе с проектом РФ. В итоге газопровод стал стратегически важным для России и Германии, и в настоящее время практически завершен.

Политолог, директор Балтийского исследовательского медиа-центра Александр Носович, рассуждая о причинах антироссийской позиции поляков, выразил убежденность, что такой подход в политике стал экономически ущербным для Варшавы.

«На уровне региональных элит поляки это понимают. Граничащие с Калининградской областью РФ польские воеводства энергодефицитны, им было бы выгодно развитие энергетического соединения с Калининградом. Но в Польше политика всегда будет побеждать экономику. В этом вопросе Варшава выступает с позиции союзников США. Свои интересы для Польши вторичны, а экономические – вообще третичны. Для Польши важно, что у нее есть сильные и влиятельные союзники в потенциальном конфликте с Россией», – объяснил политолог.

При этом у поляков присутствует очень глубокий невроз по поводу возможного предательства союзниками.

«Это наследие исторической драмы Второй мировой войны. Тогда Польша тоже очень надеялась на союз с Англией и Францией, но, когда началась война, эти страны молча наблюдали, как Гитлер уничтожает Польшу. Эта травма живет в поляках до сих пор. Их вечная фобия состоит в том, что в случае нового мирового конфликта американцы с англичанами, а также Западная Европа снова предадут поляков», — резюмировал эксперт.

Ранее ФАН писал о том, что тарифы РЖД на грузоперевозки могут вырасти из-за подорожания стройматериалов.

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польша россия польша сша европа страх варшавы перед сша
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Все новости / Политика / Политолог объяснил желание Польши угождать союзникам в лице США и ЕС
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