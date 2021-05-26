Прооперированный Топалов назвал имя врача-спасителя

Москва, 26 мая. Певец Влад Топалов, недавно перенесший операцию, поблагодарил онколога Бадму Башанкаева за помощь и назвал его врачом от бога.

В начале мая артист попал в больницу, где ему провели экстренную операцию. Спустя пару недель он поблагодарил врачей за оказанную помощь. Одного специалиста Топалов выделил отдельно, назвав его своим спасителем.

«С появлением у меня уже признаков жизни и даже радости очень хочется сказать несколько слов о человеке, который если не спас мою жизнь, то точно спас мое качество жизни. Бадма Башанкаев невероятно остроумный, добрейшей души и сердца человек. Хирург от бога. Врач от бога. Человечище!» — написал исполнитель на своей странице в Instagram.

Знаменитость считает, что хирург сотворил чудо и стал для него очень близким человеком. В ответ медик выразил признательность, что из всех специалистов Топалов выбрал его, и пожелал здоровья артисту, передает сайт 360tv.ru.

Топалов оказался в больнице в начале мая, ему провели операцию. Все это время у больничной койки дежурила супруга певца Регина Тодоренко. Блогер также рассказывала о состоянии своего ненаглядного, говоря, что с мужем все в порядке.