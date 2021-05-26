Генсек ОБСЕ указала на увеличение случаев нарушения режима тишины в Донбассе

Киев, 26 мая. Режим прекращения огня на линии разграничения в Донбассе не соблюдается уже несколько месяцев, заявила генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид.

Организация неизменно привержена урегулированию конфликта, заверила Шмид во время пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. В то же время она подчеркнула, что представители ОБСЕ «на протяжении последних нескольких месяцев» фиксируют эскалацию напряженности.

«Есть рост нарушений режима прекращения огня. Мы, конечно, привержены решению этих проблем и улучшению ситуации людей, чтобы они жили в безопасности», - сказала она.

Шмид также призвала стороны найти решение конфликта в рамках минских переговоров и нормандского формата.

Ранее Народная милиция ЛНР также сообщала, что Украина использует станцию РЭБ у линии соприкосновения в Донбассе, препятствуя тем самым работе миссии ОБСЕ. Кроме того, Киев поставил организацию в неудобное положение саботажем обсуждения политических вопросов, пишет "Царьград".