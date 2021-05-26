Американист Блохин рассказал, что ждет Германию при отказе от «СП-2»

Москва, 26 мая. Что ждет Германию в случае отказа от российского проекта «Северный поток — 2», рассказал ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Американский президент Джо Байден отказался от введения новых санкций в отношении газопровода. В качестве причины он назвал тот факт, что проект почти завершен и ограничения стали бы деструктивным фактором для отношений США с Европой.

По словам Блохина, строительство «Северного потока — 2» является вопросом не энергетической безопасности, а «политического выживания». Если проекта не будет, Германия окажется зажатой в американских экономических тисках. В эфире телевидения Общественной службы новостей эксперт объяснил: или ФРГ будет получать из США дорогостоящий сжиженный газ, или источником ресурса для нее станет Ближний Восток, который контролируется американскими союзниками.

«Стоимость «Северного потока — 2» для Германии обойдется в 40 млрд евро и отказ от его строительства нанесет больший ущерб, чем американские санкции вместе взятые», — констатировал Блохин.

Польские политики напуганы потенциальным сближением России и ЕС в случае достройки «СП-2», заявил ФАН официальный представитель социального проекта Humanity Андрей Лобода.