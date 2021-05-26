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26 мая 21:31
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новостей
21:29
Новороссия
Донбасс сегодня: ВСУ ударили ракетами по позициям сослуживцев, части ДШВ срывают ротацию
21:28
Политика
Украинские эксперты оставили Зеленского за порогом встречи Путина и Байдена
21:27
Общество
Калининградское МЧС разминирует затопленную немецкую баржу
21:25
Происшествия
СК начал проверку после жесткой посадки Ан-2 в Тюменской области
21:23
Армия
Путин сообщил о выполнении гособоронзаказа на 99,8% в 2020 году
21:22
Политика
Латыши возмущены действиями властей по замене флага Белоруссии
21:19
Шоу-бизнес
Музыканты «На-На» ищут деньги на лечение Бари Алибасова
21:16
Общество
В приморском центре реабилитации животных появился двухнедельный косуленок
21:14
Политика
Жириновский отметил важность встречи Путина и Байдена в Женеве
21:12
Происшествия
«Искусала за ноги»: в Приморье на детей нападают собаки
21:11
Шоу-бизнес
Звезды «Друзей» отказались от романов друг с другом на съемках
21:09
Украина
Наци-радикалы пытались «сжечь Кремль», но после неудачи лишь с горя выпили водки
21:06
Политика
Европа получила сигнал от США перед встречей Путина и Байдена
21:03
Происшествия
Киберполицейский похитил у менеджера супермаркета 700 тыс. рублей
21:01
Политика
Политолог предсказал Украине роль сателлита при господах
21:01
Экономика
Идею антимонопольной службы о новой системе тарифов на тепло одобрили в ГД
21:00
Политика
Политолог объяснил желание Польши угождать союзникам в лице США и ЕС
21:00
Шоу-бизнес
Прооперированный Топалов назвал имя врача-спасителя
21:00
Общество
Сергей Вострецов высоко оценил реакцию Роспотребнадзора на загрязнение моря в Туапсе
20:58
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Американист Блохин рассказал, что ждет Германию при отказе от «СП-2»

Экономика
Американист Блохин рассказал, что ждет Германию при отказе от «СП-2»
Федеральное агентство новостей

Москва, 26 мая. Что ждет Германию в случае отказа от российского проекта «Северный поток — 2», рассказал ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Американский президент Джо Байден отказался от введения новых санкций в отношении газопровода. В качестве причины он назвал тот факт, что проект почти завершен и ограничения стали бы деструктивным фактором для отношений США с Европой.

По словам Блохина, строительство «Северного потока — 2» является вопросом не энергетической безопасности, а «политического выживания». Если проекта не будет, Германия окажется зажатой в американских экономических тисках. В эфире телевидения Общественной службы новостей эксперт объяснил: или ФРГ будет получать из США дорогостоящий сжиженный газ, или источником ресурса для нее станет Ближний Восток, который контролируется американскими союзниками.

«Стоимость «Северного потока — 2» для Германии обойдется в 40 млрд евро и отказ от его строительства нанесет больший ущерб, чем американские санкции вместе взятые», — констатировал Блохин.

Польские политики напуганы потенциальным сближением России и ЕС в случае достройки «СП-2», заявил ФАН официальный представитель социального проекта Humanity Андрей Лобода.

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сша германия газопровод северный поток 2 блохин
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Все новости / Экономика / Американист Блохин рассказал, что ждет Германию при отказе от «СП-2»
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