Лукашенко рассказал о поддержке в России и Китае

Минск, 26 мая. Москва и Пекин поддерживают Белоруссию, заявил президент республики Александр Лукашенко.

Однако стороны делают это по-разному, подчеркнул глава государства. России присуща импульсивность, тогда как Китай действует аккуратно, уверен белорусский лидер.

«И Россия, и Китай — они молодцы, они здорово нас поддерживают, помогают. У каждого свой стиль: русский рубашку рванул — и пошел, китайцы — аккуратно, осторожно, без шума, без гвалта будут делать», — сказал Александр Лукашенко.

Ранее министр иностранных дел государства Владимир Макей рассказал о попытках Запада дестабилизировать ситуацию в Белоруссии. Они направлены на превращение республики в страну-изгоя, подчеркнул дипломат.