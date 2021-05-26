Белорусский политолог Дзермант указал Западу на посыл в выступлении Лукашенко

Минск, 26 мая. Белорусский политолог Алексей Дзермант объяснил, какой посыл был в речи президента страны Александра Лукашенко.

Как отметил эксперт, фактически Лукашенко дал отповедь обвинениям, которые звучат на фоне инцидента с самолетом Ryanair. После выступления белорусского лидера западные страны должны сделать определенные выводы, считает он.

«Найдем всех тех, кто участвовал в подготовке цветной революции», — цитирует эксперта «НьюИнформ».

Аналитик уверен, что ситуация с самолетом была провокацией Запада, чтобы надавить на Минск, но у них ничего не вышло. Лукашенко намерен бороться с провокаторами, которые поддерживают организаторов цветной революции. Фактически Лукашенко дал понять, что будет отвечать на недружественные выпады и сопротивляться, заключил Дзермант.

Ранее стало известно, что Евросоюз может ввести дополнительный пакет антибелорусских санкций после вынужденной посадки самолета Ryanair в Минске.