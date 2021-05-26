Владимир, 26 мая. Традиционный фестиваль «Реки-Руки» пройдет во Владимире 30 мая. В мероприятии будут участвовать не только местные мастера, но и специалисты из других регионов.

Жителей и гостей Владимира приглашают посетить ярмарку изделий ручной работы: куклы, игрушки, украшения, предметы интерьера, пишут «Владимирские ведомости».

Представят вниманию горожан и мастер-классы. Дети и взрослые под руководством опытных мастеров создадут украшения и сувениры из природных материалов, шерсти, глины и кожи.

Дягилевский фестиваль под руководством Теодора Курентзиса вскоре вернется к традиционному формату. Мероприятия начнутся с 10 июня и продлятся 11 дней в Перми.