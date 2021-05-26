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новостей
21:29
Новороссия
Донбасс сегодня: ВСУ ударили ракетами по позициям сослуживцев, части ДШВ срывают ротацию
21:28
Политика
Украинские эксперты оставили Зеленского за порогом встречи Путина и Байдена
21:27
Общество
Калининградское МЧС разминирует затопленную немецкую баржу
21:25
Происшествия
СК начал проверку после жесткой посадки Ан-2 в Тюменской области
21:23
Армия
Путин сообщил о выполнении гособоронзаказа на 99,8% в 2020 году
21:22
Политика
Латыши возмущены действиями властей по замене флага Белоруссии
21:19
Шоу-бизнес
Музыканты «На-На» ищут деньги на лечение Бари Алибасова
21:16
Общество
В приморском центре реабилитации животных появился двухнедельный косуленок
21:14
Политика
Жириновский отметил важность встречи Путина и Байдена в Женеве
21:12
Происшествия
«Искусала за ноги»: в Приморье на детей нападают собаки
21:11
Шоу-бизнес
Звезды «Друзей» отказались от романов друг с другом на съемках
21:09
Украина
Наци-радикалы пытались «сжечь Кремль», но после неудачи лишь с горя выпили водки
21:06
Политика
Европа получила сигнал от США перед встречей Путина и Байдена
21:03
Происшествия
Киберполицейский похитил у менеджера супермаркета 700 тыс. рублей
21:01
Политика
Политолог предсказал Украине роль сателлита при господах
21:01
Экономика
Идею антимонопольной службы о новой системе тарифов на тепло одобрили в ГД
21:00
Политика
Политолог объяснил желание Польши угождать союзникам в лице США и ЕС
21:00
Шоу-бизнес
Прооперированный Топалов назвал имя врача-спасителя
21:00
Общество
Сергей Вострецов высоко оценил реакцию Роспотребнадзора на загрязнение моря в Туапсе
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Кедми указал на главный повод для бешенства Запада в истории с Протасевичем

Политика
Кедми указал на главный повод для бешенства Запада в истории с Протасевичем
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 26 мая. Политический аналитик Яков Кедми прокомментировал последствия инцидента с минским задержанием Романа Протасевича.

История с посадкой из-за сообщения о бомбе самолета в Минске и последовавшим за этим арестом обвиняемого в экстремизме сооснователя Телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича, благодаря усилиям руководства стран Запада и подконтрольных им СМИ, приобрела характер международного политического скандала. В итоге данный инцидент вызвал широкий резонанс, который в эфире радиопрограммы «От трех до пяти» на «Вести ФМ» прокомментировал бывший глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми. В данном контексте эксперт сразу же отметил ключевую роль западных политиков в создании истерической атмосферы и задался вопросом «почему они все так бесятся?».

«Они бесятся не потому, что посадили самолет. Просто они в данном случае опасаются, что этот «герой», несостоявшийся «Че Гевара», начнет давать признательные показания», — заявил Кедми, указывая на главный повод для бешенства Запада в истории с Протасевичем, отмечая, что обвиняемый Протасевич готов всех сдать ради снисходительного решения белорусского суда.

Эксперт пояснил, почему «больше всего их взбесило, что провалилась одна из их основных «баз» в Белоруссии». При этом Кедми указал, что все агрессивные выпады Запада в сторону Минска непосредственно к белорусскому государству имеют лишь опосредованное отношение, поскольку «основная цель – Россия».

Ранее отмечалось, как угроза санкций Запада против Белоруссии подтолкнула ее в объятия союзной России.

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минск запад политика кедми
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Все новости / Политика / Кедми указал на главный повод для бешенства Запада в истории с Протасевичем
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