Кедми указал на главный повод для бешенства Запада в истории с Протасевичем

Москва, 26 мая. Политический аналитик Яков Кедми прокомментировал последствия инцидента с минским задержанием Романа Протасевича.

История с посадкой из-за сообщения о бомбе самолета в Минске и последовавшим за этим арестом обвиняемого в экстремизме сооснователя Телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича, благодаря усилиям руководства стран Запада и подконтрольных им СМИ, приобрела характер международного политического скандала. В итоге данный инцидент вызвал широкий резонанс, который в эфире радиопрограммы «От трех до пяти» на «Вести ФМ» прокомментировал бывший глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми. В данном контексте эксперт сразу же отметил ключевую роль западных политиков в создании истерической атмосферы и задался вопросом «почему они все так бесятся?».

«Они бесятся не потому, что посадили самолет. Просто они в данном случае опасаются, что этот «герой», несостоявшийся «Че Гевара», начнет давать признательные показания», — заявил Кедми, указывая на главный повод для бешенства Запада в истории с Протасевичем, отмечая, что обвиняемый Протасевич готов всех сдать ради снисходительного решения белорусского суда.

Эксперт пояснил, почему «больше всего их взбесило, что провалилась одна из их основных «баз» в Белоруссии». При этом Кедми указал, что все агрессивные выпады Запада в сторону Минска непосредственно к белорусскому государству имеют лишь опосредованное отношение, поскольку «основная цель – Россия».

Ранее отмечалось, как угроза санкций Запада против Белоруссии подтолкнула ее в объятия союзной России.