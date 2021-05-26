Инженеру водоканала Таганрога предъявили обвинение по делу о гибели рабочих

Таганрог, 26 мая. Работнику водоканала предъявили обвинение по статье 216 УК РФ. Ранее Юрий Поляков лишился должности из-за гибели 11 работников в результате ЧП.

Фигурант был арестован на два месяца из-за непринятия необходимых мер по технике безопасности.

Трагедия произошла 21 мая в поселке Дмитриадовка Неклиновского района. Авария случилась на очистных сооружениях. По предварительной версии, произошел выброс метана, в результате чего 11 рабочих погибли, еще восемь человек попали в 5-ю больницу скорой медицинской помощи, сообщал ФАН.