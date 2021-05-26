Коротченко: появление у ВКС России С-500 кардинально изменит расклад сил в мире

Москва, 26 мая. Зенитно-ракетный комплекс С-500 представляет собой вооружение, которому нет аналогов во всем мире. Об этом сообщил военный эксперт Игорь Коротченко.

Недавно президент России Владимир Путин рассказал об успешном завершении испытаний зенитного ракетного комплекса С-500. Планируется, что в скором времени новинка поступит на вооружение ВКС РФ. Эти комплексы будут решать самые разные задачи обороны, включая защиту от космических угроз.

Путин подчеркнул, что сейчас в ВС России активно поступают новейшие образцы вооружения. Это привело к укреплению ядерного потенциала и расширению возможностей российского военно-морского флота. Особое внимание было уделено крылатым сверхзвуковым ракетам «Калибр», которые способны нести самые мощные заряды.

Российский комплекс сможет сбивать самолеты, беспилотники и гиперзвуковые ракеты на скорости в пять Махов и выше. Кроме этого, ЗРК способен уничтожать низкоорбитальные спутники и космические средства поражения, которые собираются создать Соединенные Штаты в рамках своей военной программы. Коротченко подчеркнул, что именно поэтому появление у ВКС России комплекса С-500 кардинально изменит расклад сил в мире.

Одна система способна поражать одновременно десять баллистических сверхзвуковых целей на скорости до семи километров в секунду, а ее функционал превзойдет все ПРО США. Ни у одной страны мира пока нет и не планируется аналогов такому российскому вооружению, констатирует военный эксперт.

Ранее сообщалось, что успешные испытания С-500 «Прометей» сделали Россию неуязвимой для гиперзвука. Данный комплекс не оставит врагам РФ ни единого шанса пробить противовоздушную оборону страны, пишет «Царьград».