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26 мая 21:31
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:29
Новороссия
Донбасс сегодня: ВСУ ударили ракетами по позициям сослуживцев, части ДШВ срывают ротацию
21:28
Политика
Украинские эксперты оставили Зеленского за порогом встречи Путина и Байдена
21:27
Общество
Калининградское МЧС разминирует затопленную немецкую баржу
21:25
Происшествия
СК начал проверку после жесткой посадки Ан-2 в Тюменской области
21:23
Армия
Путин сообщил о выполнении гособоронзаказа на 99,8% в 2020 году
21:22
Политика
Латыши возмущены действиями властей по замене флага Белоруссии
21:19
Шоу-бизнес
Музыканты «На-На» ищут деньги на лечение Бари Алибасова
21:16
Общество
В приморском центре реабилитации животных появился двухнедельный косуленок
21:14
Политика
Жириновский отметил важность встречи Путина и Байдена в Женеве
21:12
Происшествия
«Искусала за ноги»: в Приморье на детей нападают собаки
21:11
Шоу-бизнес
Звезды «Друзей» отказались от романов друг с другом на съемках
21:09
Украина
Наци-радикалы пытались «сжечь Кремль», но после неудачи лишь с горя выпили водки
21:06
Политика
Европа получила сигнал от США перед встречей Путина и Байдена
21:03
Происшествия
Киберполицейский похитил у менеджера супермаркета 700 тыс. рублей
21:01
Политика
Политолог предсказал Украине роль сателлита при господах
21:01
Экономика
Идею антимонопольной службы о новой системе тарифов на тепло одобрили в ГД
21:00
Политика
Политолог объяснил желание Польши угождать союзникам в лице США и ЕС
21:00
Шоу-бизнес
Прооперированный Топалов назвал имя врача-спасителя
21:00
Общество
Сергей Вострецов высоко оценил реакцию Роспотребнадзора на загрязнение моря в Туапсе
20:58
Политика
Генсек ОБСЕ указала на увеличение случаев нарушения режима тишины в Донбассе
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Коротченко: появление у ВКС России С-500 кардинально изменит расклад сил в мире

Армия
Коротченко: появление у ВКС России С-500 кардинально изменит расклад сил в мире
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Москва, 26 мая. Зенитно-ракетный комплекс С-500 представляет собой вооружение, которому нет аналогов во всем мире. Об этом сообщил военный эксперт Игорь Коротченко.

Недавно президент России Владимир Путин рассказал об успешном завершении испытаний зенитного ракетного комплекса С-500. Планируется, что в скором времени новинка поступит на вооружение ВКС РФ. Эти комплексы будут решать самые разные задачи обороны, включая защиту от космических угроз.

Путин подчеркнул, что сейчас в ВС России активно поступают новейшие образцы вооружения. Это привело к укреплению ядерного потенциала и расширению возможностей российского военно-морского флота. Особое внимание было уделено крылатым сверхзвуковым ракетам «Калибр», которые способны нести самые мощные заряды.

Российский комплекс сможет сбивать самолеты, беспилотники и гиперзвуковые ракеты на скорости в пять Махов и выше. Кроме этого, ЗРК способен уничтожать низкоорбитальные спутники и космические средства поражения, которые собираются создать Соединенные Штаты в рамках своей военной программы. Коротченко подчеркнул, что именно поэтому появление у ВКС России комплекса С-500 кардинально изменит расклад сил в мире.

Одна система способна поражать одновременно десять баллистических сверхзвуковых целей на скорости до семи километров в секунду, а ее функционал превзойдет все ПРО США. Ни у одной страны мира пока нет и не планируется аналогов такому российскому вооружению, констатирует военный эксперт.

Ранее сообщалось, что успешные испытания С-500 «Прометей» сделали Россию неуязвимой для гиперзвука. Данный комплекс не оставит врагам РФ ни единого шанса пробить противовоздушную оборону страны, пишет «Царьград».

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россия сша коротченко
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