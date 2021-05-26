Бойцы ВСУ перебрасывали солдат и боеприпасы автомобилями с символикой СЦКК

Луганск, 26 мая. ВСУ использовали автомобили с символикой Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), сообщил представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко.

Транспорт со знаками представительства Украины в СЦКК был использован для доставки военнослужащих и боеприпасов к линии соприкосновения. Машины СЦКК были замечены у поселка Муратово, говорится в сообщении пресс-службы Народной милиции ЛНР.

Территория находится в зоне ответственности 14-й бригады Вооруженных сил Украины. Кроме солдат, в одном из автомобилей был зафиксирован противотанковый ракетный комплекс «Корсар» и комплект управляемых снарядов к нему, уточнил Филипоненко.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее предложил Верховной раде увеличить численность ВСУ. В ДНР высмеяли подобное намерение Зеленского, передает «Царьград».