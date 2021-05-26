Кино от настоящих друзей ЦАР: в местной прессе пишут о фильме «Турист»

Банги, 26 мая. В течение нескольких последующих недель в столице ЦАР продолжатся показы российско-центральноафриканского фильма «Турист». Местное информационное издание Ndjoni Sango поставило высокую оценку картине.

Согласно статье, опубликованной на официальном сайте Ndjoni Sango, граждане страны считают Российскую Федерацию настоящим союзником.

«Настоящий друг — это тот, кто помогает в трудной ситуации», — заявил агентству житель Банги.

Новинка кино рассказывает про работу в Центральноафриканской республике российских инструкторов, которые обучают правительственную армию. Согласно сюжету, Вооруженные силы африканской страны (FACA) ведут ожесточенную борьбу с боевиками, подконтрольными опальному экс-президенту Франсуа Бозизе. Кинокартина снята на основе реальных событий.

Создатели проекта рады успеху, который фильм заслужил в Центральноафриканской Республике. Они заявили, что не исключают продолжения приключений молодого парня из России, приехавшего в африканское государство в составе группы матерых инструкторов.

Премьера «Туриста» прошла 14 мая на главном стадионе Банги. На нее собрались примерно 20 тысяч человек, но уже на второй день спортивный комплекс на 50 тысяч мест оказался почти заполнен. Киносеансы собирались проводить до 20 мая, однако популярность фильма заставила организаторов продлить их.

Картину показывают не только в столице: по просьбе людей киноленты повезли в регионы. Для страны эта история стала главным культурным событием года.