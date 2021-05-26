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26 мая 21:31
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:29
Новороссия
Донбасс сегодня: ВСУ ударили ракетами по позициям сослуживцев, части ДШВ срывают ротацию
21:28
Политика
Украинские эксперты оставили Зеленского за порогом встречи Путина и Байдена
21:27
Общество
Калининградское МЧС разминирует затопленную немецкую баржу
21:25
Происшествия
СК начал проверку после жесткой посадки Ан-2 в Тюменской области
21:23
Армия
Путин сообщил о выполнении гособоронзаказа на 99,8% в 2020 году
21:22
Политика
Латыши возмущены действиями властей по замене флага Белоруссии
21:19
Шоу-бизнес
Музыканты «На-На» ищут деньги на лечение Бари Алибасова
21:16
Общество
В приморском центре реабилитации животных появился двухнедельный косуленок
21:14
Политика
Жириновский отметил важность встречи Путина и Байдена в Женеве
21:12
Происшествия
«Искусала за ноги»: в Приморье на детей нападают собаки
21:11
Шоу-бизнес
Звезды «Друзей» отказались от романов друг с другом на съемках
21:09
Украина
Наци-радикалы пытались «сжечь Кремль», но после неудачи лишь с горя выпили водки
21:06
Политика
Европа получила сигнал от США перед встречей Путина и Байдена
21:03
Происшествия
Киберполицейский похитил у менеджера супермаркета 700 тыс. рублей
21:01
Политика
Политолог предсказал Украине роль сателлита при господах
21:01
Экономика
Идею антимонопольной службы о новой системе тарифов на тепло одобрили в ГД
21:00
Политика
Политолог объяснил желание Польши угождать союзникам в лице США и ЕС
21:00
Шоу-бизнес
Прооперированный Топалов назвал имя врача-спасителя
21:00
Общество
Сергей Вострецов высоко оценил реакцию Роспотребнадзора на загрязнение моря в Туапсе
20:58
Политика
Генсек ОБСЕ указала на увеличение случаев нарушения режима тишины в Донбассе
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Кино от настоящих друзей ЦАР: в местной прессе пишут о фильме «Турист»

ЦАР
Кино от настоящих друзей ЦАР: в местной прессе пишут о фильме «Турист»
Кадр из фильма «Турист»  / 

Банги, 26 мая. В течение нескольких последующих недель в столице ЦАР продолжатся показы российско-центральноафриканского фильма «Турист». Местное информационное издание Ndjoni Sango поставило высокую оценку картине.

Согласно статье, опубликованной на официальном сайте Ndjoni Sango, граждане страны считают Российскую Федерацию настоящим союзником.

«Настоящий друг — это тот, кто помогает в трудной ситуации», — заявил агентству житель Банги.

Новинка кино рассказывает про работу в Центральноафриканской республике российских инструкторов, которые обучают правительственную армию. Согласно сюжету, Вооруженные силы африканской страны (FACA) ведут ожесточенную борьбу с боевиками, подконтрольными опальному экс-президенту Франсуа Бозизе. Кинокартина снята на основе реальных событий.

Создатели проекта рады успеху, который фильм заслужил в Центральноафриканской Республике. Они заявили, что не исключают продолжения приключений молодого парня из России, приехавшего в африканское государство в составе группы матерых инструкторов.

Премьера «Туриста» прошла 14 мая на главном стадионе Банги. На нее собрались примерно 20 тысяч человек, но уже на второй день спортивный комплекс на 50 тысяч мест оказался почти заполнен. Киносеансы собирались проводить до 20 мая, однако популярность фильма заставила организаторов продлить их.

Картину показывают не только в столице: по просьбе людей киноленты повезли в регионы. Для страны эта история стала главным культурным событием года.

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турист цар
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