Пользователи Instagram смогут скрывать счетчик лайков под фото

Москва, 26 мая. Платформа Instagram запускает новую функцию, которая позволит скрывать счетчик отметок «нравится» под фотографиями и видеозаписями в ленте.

В компании сообщили, что с сегодняшнего дня пользователи могут выбирать: скрыть отметки «нравится» под своими постами в Instagram или нет. Количество этих отметок можно скрыть как от себя, так и от посторонних пользователей.

Ранее в Instagram тестировали данную функцию в нескольких странах. В компании отмечают, что внедрение новых возможностей основано на результате многомесячного тестирования и анализа. Там подчеркнули, что возможность скрыть счетчик лайков — это шаг вперед для Instagram. По словам руководства компании, счетчик отметок «нравится» помогает некоторым пользователям снизить ощущаемое социальное давление.

Ранее сообщалось, что в Роскомнадзоре назвали самые популярные соцсети россиян. Там отметили, что самые посещаемые сервисы в России — это «ВКонтакте», YouTube, Instagram и «Одноклассники».