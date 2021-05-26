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26 мая 21:31
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новостей
21:29
Новороссия
Донбасс сегодня: ВСУ ударили ракетами по позициям сослуживцев, части ДШВ срывают ротацию
21:28
Политика
Украинские эксперты оставили Зеленского за порогом встречи Путина и Байдена
21:27
Общество
Калининградское МЧС разминирует затопленную немецкую баржу
21:25
Происшествия
СК начал проверку после жесткой посадки Ан-2 в Тюменской области
21:23
Армия
Путин сообщил о выполнении гособоронзаказа на 99,8% в 2020 году
21:22
Политика
Латыши возмущены действиями властей по замене флага Белоруссии
21:19
Шоу-бизнес
Музыканты «На-На» ищут деньги на лечение Бари Алибасова
21:16
Общество
В приморском центре реабилитации животных появился двухнедельный косуленок
21:14
Политика
Жириновский отметил важность встречи Путина и Байдена в Женеве
21:12
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«Искусала за ноги»: в Приморье на детей нападают собаки
21:11
Шоу-бизнес
Звезды «Друзей» отказались от романов друг с другом на съемках
21:09
Украина
Наци-радикалы пытались «сжечь Кремль», но после неудачи лишь с горя выпили водки
21:06
Политика
Европа получила сигнал от США перед встречей Путина и Байдена
21:03
Происшествия
Киберполицейский похитил у менеджера супермаркета 700 тыс. рублей
21:01
Политика
Политолог предсказал Украине роль сателлита при господах
21:01
Экономика
Идею антимонопольной службы о новой системе тарифов на тепло одобрили в ГД
21:00
Политика
Политолог объяснил желание Польши угождать союзникам в лице США и ЕС
21:00
Шоу-бизнес
Прооперированный Топалов назвал имя врача-спасителя
21:00
Общество
Сергей Вострецов высоко оценил реакцию Роспотребнадзора на загрязнение моря в Туапсе
20:58
Политика
Генсек ОБСЕ указала на увеличение случаев нарушения режима тишины в Донбассе
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Пользователи Instagram смогут скрывать счетчик лайков под фото

Общество
Пользователи Instagram смогут скрывать счетчик лайков под фото
pixabay.com

Москва, 26 мая. Платформа Instagram запускает новую функцию, которая позволит скрывать счетчик отметок «нравится» под фотографиями и видеозаписями в ленте.

В компании сообщили, что с сегодняшнего дня пользователи могут выбирать: скрыть отметки «нравится» под своими постами в Instagram или нет. Количество этих отметок можно скрыть как от себя, так и от посторонних пользователей.

Ранее в Instagram тестировали данную функцию в нескольких странах. В компании отмечают, что внедрение новых возможностей основано на результате многомесячного тестирования и анализа. Там подчеркнули, что возможность скрыть счетчик лайков — это шаг вперед для Instagram. По словам руководства компании, счетчик отметок «нравится» помогает некоторым пользователям снизить ощущаемое социальное давление.

Ранее сообщалось, что в Роскомнадзоре назвали самые популярные соцсети россиян. Там отметили, что самые посещаемые сервисы в России — это «ВКонтакте», YouTube, Instagram и «Одноклассники».

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instagram лайки счетчик функция
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