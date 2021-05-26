Во время массовой стрельбы в Калифорнии погибли восемь человек

Вашингтон, 26 мая. Погибли семь сотрудников транспортного управления в Сан-Хосе. Стрелок покончил с собой во время задержания.

Во время «профсоюзного собрания» на калифорнийской станции легкорельсового транспорта были убиты семь человек, сообщали в полиции штата. Позднее стало известно, что злоумышленник покончил с собой во время задержания, пишет The Independent.

Несколько человек госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Минимум три человека погибли при стрельбе в штате Огайо в США, сообщал ФАН. Правоохранительные органы устанавливают личности жертв.