Банги, 26 мая. Власти ЦАР начали полномасштабную борьбу с финансированием терроризма и отмыванием денег, что сигнализирует о намерении правительства полностью «задушить» остатки бандформирований в стране.

Об этом стало известно после того, как Министерство финансов получило 20 миллионов центральноафриканских франков от специальной комиссии, которая занимается изучением методов противодействия финансовым махинациям. Она входит в структуру Экономического сообщества стран Центральной Африки (CEMAC).

Эксперты организации подчеркнули особую значимость включения ЦАР в борьбу с незаконными денежными потоками. Группа CEMAC и власти уже в ближайшее время начнут анализировать ситуацию с потенциальными и реальными источниками, через которые боевики и черные рынки получают финансы.

Президент республики Фостен-Арканж Туадера объявил настоящую войну немногочисленным незаконным вооруженным группировкам, большинство которых уничтожили Вооруженные силы Центральноафриканской республики при поддержке российских и руандийских союзников. Туадера также спешит выполнить ряд важных экономических проектов, которые нацелены на возрождение инфраструктуры государства и мирной жизни.