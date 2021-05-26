Бойцы ВСУ подорвались на собственных минах у линии разграничения в Донбассе

Луганск, 26 мая. Двое украинских военнослужащих пострадали при проведении минирования и укрепления позиций в Донбассе, сообщает офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

По его словам, первый инцидент произошел у населенного пункта Лоскутовка. Здесь при установке противопехотной мины ранение получил старший сержант 92-й бригады ВСУ. Причиной тому стало несоблюдение требований безопасности.

Также взрыв произошел в районе Светлодарска. Во время проведения инженерных работ по укреплению позиций рядовой 59-й бригады подорвался на противопехотной мине, которую до этого установили его же сослуживцы.

Ранее Народная милиция ЛНР также сообщала, что Украина использует станцию РЭБ у линии соприкосновения в Донбассе. Кроме того, как пишет «Царьград», украинские силовики пытались совершить диверсию на одном из предприятий ДНР.