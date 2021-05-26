Бойцы ВСУ подорвались на собственных минах у линии разграничения в Донбассе

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
26 мая 21:30
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:29
Новороссия
Донбасс сегодня: ВСУ ударили ракетами по позициям сослуживцев, части ДШВ срывают ротацию
21:28
Политика
Украинские эксперты оставили Зеленского за порогом встречи Путина и Байдена
21:27
Общество
Калининградское МЧС разминирует затопленную немецкую баржу
21:25
Происшествия
СК начал проверку после жесткой посадки Ан-2 в Тюменской области
21:23
Армия
Путин сообщил о выполнении гособоронзаказа на 99,8% в 2020 году
21:22
Политика
Латыши возмущены действиями властей по замене флага Белоруссии
21:19
Шоу-бизнес
Музыканты «На-На» ищут деньги на лечение Бари Алибасова
21:16
Общество
В приморском центре реабилитации животных появился двухнедельный косуленок
21:14
Политика
Жириновский отметил важность встречи Путина и Байдена в Женеве
21:12
Происшествия
«Искусала за ноги»: в Приморье на детей нападают собаки
21:11
Шоу-бизнес
Звезды «Друзей» отказались от романов друг с другом на съемках
21:09
Украина
Наци-радикалы пытались «сжечь Кремль», но после неудачи лишь с горя выпили водки
21:06
Политика
Европа получила сигнал от США перед встречей Путина и Байдена
21:03
Происшествия
Киберполицейский похитил у менеджера супермаркета 700 тыс. рублей
21:01
Политика
Политолог предсказал Украине роль сателлита при господах
21:01
Экономика
Идею антимонопольной службы о новой системе тарифов на тепло одобрили в ГД
21:00
Политика
Политолог объяснил желание Польши угождать союзникам в лице США и ЕС
21:00
Шоу-бизнес
Прооперированный Топалов назвал имя врача-спасителя
21:00
Общество
Сергей Вострецов высоко оценил реакцию Роспотребнадзора на загрязнение моря в Туапсе
20:58
Политика
Генсек ОБСЕ указала на увеличение случаев нарушения режима тишины в Донбассе
Все новости
26 мая 21:30
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:29
Новороссия
Донбасс сегодня: ВСУ ударили ракетами по позициям сослуживцев, части ДШВ срывают ротацию
21:28
Политика
Украинские эксперты оставили Зеленского за порогом встречи Путина и Байдена
21:27
Общество
Калининградское МЧС разминирует затопленную немецкую баржу
21:25
Происшествия
СК начал проверку после жесткой посадки Ан-2 в Тюменской области
21:23
Армия
Путин сообщил о выполнении гособоронзаказа на 99,8% в 2020 году
21:22
Политика
Латыши возмущены действиями властей по замене флага Белоруссии
21:19
Шоу-бизнес
Музыканты «На-На» ищут деньги на лечение Бари Алибасова
21:16
Общество
В приморском центре реабилитации животных появился двухнедельный косуленок
21:14
Политика
Жириновский отметил важность встречи Путина и Байдена в Женеве
21:12
Происшествия
«Искусала за ноги»: в Приморье на детей нападают собаки
21:11
Шоу-бизнес
Звезды «Друзей» отказались от романов друг с другом на съемках
21:09
Украина
Наци-радикалы пытались «сжечь Кремль», но после неудачи лишь с горя выпили водки
21:06
Политика
Европа получила сигнал от США перед встречей Путина и Байдена
21:03
Происшествия
Киберполицейский похитил у менеджера супермаркета 700 тыс. рублей
21:01
Политика
Политолог предсказал Украине роль сателлита при господах
21:01
Экономика
Идею антимонопольной службы о новой системе тарифов на тепло одобрили в ГД
21:00
Политика
Политолог объяснил желание Польши угождать союзникам в лице США и ЕС
21:00
Шоу-бизнес
Прооперированный Топалов назвал имя врача-спасителя
21:00
Общество
Сергей Вострецов высоко оценил реакцию Роспотребнадзора на загрязнение моря в Туапсе
20:58
Политика
Генсек ОБСЕ указала на увеличение случаев нарушения режима тишины в Донбассе
Все новости

Бойцы ВСУ подорвались на собственных минах у линии разграничения в Донбассе

Армия
Бойцы ВСУ подорвались на собственных минах у линии разграничения в Донбассе
Федеральное агентство новостей

Луганск, 26 мая. Двое украинских военнослужащих пострадали при проведении минирования и укрепления позиций в Донбассе, сообщает офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

По его словам, первый инцидент произошел у населенного пункта Лоскутовка. Здесь при установке противопехотной мины ранение получил старший сержант 92-й бригады ВСУ. Причиной тому стало несоблюдение требований безопасности.

Также взрыв произошел в районе Светлодарска. Во время проведения инженерных работ по укреплению позиций рядовой 59-й бригады подорвался на противопехотной мине, которую до этого установили его же сослуживцы.

Ранее Народная милиция ЛНР также сообщала, что Украина использует станцию РЭБ у линии соприкосновения в Донбассе. Кроме того, как пишет «Царьград», украинские силовики пытались совершить диверсию на одном из предприятий ДНР.

Вернуться назад

ЛНР всу донбасс
Комментировать
Самое популярное
IT-эксперт по полочкам разложил, почему основателя Nexta сдали его же хозяева
Общество 147820 24 мая 2021
IT-эксперт по полочкам разложил, почему основателя Nexta сдали его же хозяева
Марков убежден, что самолет с основателем Nexta был посажен по приказу Лукашенко
Политика 146393 24 мая 2021
Марков убежден, что самолет с основателем Nexta был посажен по приказу Лукашенко
Дзермант предрек проблемы Тихановской из-за «расколовшегося» Протасевича
Политика 77359 24 мая 2021
Дзермант предрек проблемы Тихановской из-за «расколовшегося» Протасевича
Немецкий эксперт Рар заявил о способности Белоруссии заставить Европу страдать
Экономика 72755 25 мая 2021
Немецкий эксперт Рар заявил о способности Белоруссии заставить Европу страдать
Россияне перечеркнули украинскую мечту о захвате Крыма «морскими котиками» США
Армия 51631 25 мая 2021
Россияне перечеркнули украинскую мечту о захвате Крыма «морскими котиками» США
Все новости / Армия / Бойцы ВСУ подорвались на собственных минах у линии разграничения в Донбассе
Рейтинг@Mail.ru