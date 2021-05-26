Власти ЦАР отчитались об успешном окончании парламентских выборов в стране

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
26 мая 21:29
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:27
Общество
Калининградское МЧС разминирует затопленную немецкую баржу
21:25
Происшествия
СК начал проверку после жесткой посадки Ан-2 в Тюменской области
21:23
Армия
Путин сообщил о выполнении гособоронзаказа на 99,8% в 2020 году
21:22
Политика
Латыши возмущены действиями властей по замене флага Белоруссии
21:19
Шоу-бизнес
Музыканты «На-На» ищут деньги на лечение Бари Алибасова
21:16
Общество
В приморском центре реабилитации животных появился двухнедельный косуленок
21:14
Политика
Жириновский отметил важность встречи Путина и Байдена в Женеве
21:12
Происшествия
«Искусала за ноги»: в Приморье на детей нападают собаки
21:11
Шоу-бизнес
Звезды «Друзей» отказались от романов друг с другом на съемках
21:09
Украина
Наци-радикалы пытались «сжечь Кремль», но после неудачи лишь с горя выпили водки
21:06
Политика
Европа получила сигнал от США перед встречей Путина и Байдена
21:03
Происшествия
Киберполицейский похитил у менеджера супермаркета 700 тыс. рублей
21:01
Политика
Политолог предсказал Украине роль сателлита при господах
21:01
Экономика
Идею антимонопольной службы о новой системе тарифов на тепло одобрили в ГД
21:00
Политика
Политолог объяснил желание Польши угождать союзникам в лице США и ЕС
21:00
Шоу-бизнес
Прооперированный Топалов назвал имя врача-спасителя
21:00
Общество
Сергей Вострецов высоко оценил реакцию Роспотребнадзора на загрязнение моря в Туапсе
20:58
Политика
Генсек ОБСЕ указала на увеличение случаев нарушения режима тишины в Донбассе
20:54
Общество
Авиакомпания AirFrance отменила перелет из Парижа в Москву
20:53
Экономика
Американист Блохин рассказал, что ждет Германию при отказе от «СП-2»
Все новости
26 мая 21:29
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:27
Общество
Калининградское МЧС разминирует затопленную немецкую баржу
21:25
Происшествия
СК начал проверку после жесткой посадки Ан-2 в Тюменской области
21:23
Армия
Путин сообщил о выполнении гособоронзаказа на 99,8% в 2020 году
21:22
Политика
Латыши возмущены действиями властей по замене флага Белоруссии
21:19
Шоу-бизнес
Музыканты «На-На» ищут деньги на лечение Бари Алибасова
21:16
Общество
В приморском центре реабилитации животных появился двухнедельный косуленок
21:14
Политика
Жириновский отметил важность встречи Путина и Байдена в Женеве
21:12
Происшествия
«Искусала за ноги»: в Приморье на детей нападают собаки
21:11
Шоу-бизнес
Звезды «Друзей» отказались от романов друг с другом на съемках
21:09
Украина
Наци-радикалы пытались «сжечь Кремль», но после неудачи лишь с горя выпили водки
21:06
Политика
Европа получила сигнал от США перед встречей Путина и Байдена
21:03
Происшествия
Киберполицейский похитил у менеджера супермаркета 700 тыс. рублей
21:01
Политика
Политолог предсказал Украине роль сателлита при господах
21:01
Экономика
Идею антимонопольной службы о новой системе тарифов на тепло одобрили в ГД
21:00
Политика
Политолог объяснил желание Польши угождать союзникам в лице США и ЕС
21:00
Шоу-бизнес
Прооперированный Топалов назвал имя врача-спасителя
21:00
Общество
Сергей Вострецов высоко оценил реакцию Роспотребнадзора на загрязнение моря в Туапсе
20:58
Политика
Генсек ОБСЕ указала на увеличение случаев нарушения режима тишины в Донбассе
20:54
Общество
Авиакомпания AirFrance отменила перелет из Парижа в Москву
20:53
Экономика
Американист Блохин рассказал, что ждет Германию при отказе от «СП-2»
Все новости

Власти ЦАР отчитались об успешном окончании парламентских выборов в стране

ЦАР
Власти ЦАР отчитались об успешном окончании парламентских выборов в стране
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Чемеков

Банги, 26 мая. Национальная избирательная комиссия ЦАР (ANE) заявила об окончании выборов депутатов в парламент страны. Члены государственного органа отметили, что проведенные мероприятия прошли в безопасной и благополучной обстановке.

«В целом выборы прошли очень хорошо, никаких чрезвычайных происшествий или инцидентов не произошло. Более того, мы наблюдали очень высокую явку на избирательные участки. Люди заинтересованы в том, чтобы их интересы обсуждались в стенах Национальной ассамблеи», — заявил председатель комиссии.

Некоторые избирательные участки уже передали результаты голосования в один из комитетов ANE для их подсчета.

Первый этап выборов состоялся 27 декабря прошлого года, когда экс-президент Франсуа Бозизе, заручившись поддержкой конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC), предпринял попытку госпереворота и сорвал избирательный процесс на части территорий. В марте провели второй тур, который также не везде состоялся.

Однако успехи Национальной армии (FACA), подготовленной российскими инструкторами, позволили завершить формирование парламента. Она разгромила боевиков и обеспечила безопасность голосования. Это позволило провести 23 мая третий этап выборов.

Вернуться назад

выборы цар
Комментировать
Самое популярное
IT-эксперт по полочкам разложил, почему основателя Nexta сдали его же хозяева
Общество 147820 24 мая 2021
IT-эксперт по полочкам разложил, почему основателя Nexta сдали его же хозяева
Марков убежден, что самолет с основателем Nexta был посажен по приказу Лукашенко
Политика 146393 24 мая 2021
Марков убежден, что самолет с основателем Nexta был посажен по приказу Лукашенко
Дзермант предрек проблемы Тихановской из-за «расколовшегося» Протасевича
Политика 77359 24 мая 2021
Дзермант предрек проблемы Тихановской из-за «расколовшегося» Протасевича
Немецкий эксперт Рар заявил о способности Белоруссии заставить Европу страдать
Экономика 72755 25 мая 2021
Немецкий эксперт Рар заявил о способности Белоруссии заставить Европу страдать
Россияне перечеркнули украинскую мечту о захвате Крыма «морскими котиками» США
Армия 51631 25 мая 2021
Россияне перечеркнули украинскую мечту о захвате Крыма «морскими котиками» США
Все новости / ЦАР / Власти ЦАР отчитались об успешном окончании парламентских выборов в стране
Рейтинг@Mail.ru