Власти ЦАР отчитались об успешном окончании парламентских выборов в стране

Банги, 26 мая. Национальная избирательная комиссия ЦАР (ANE) заявила об окончании выборов депутатов в парламент страны. Члены государственного органа отметили, что проведенные мероприятия прошли в безопасной и благополучной обстановке.

«В целом выборы прошли очень хорошо, никаких чрезвычайных происшествий или инцидентов не произошло. Более того, мы наблюдали очень высокую явку на избирательные участки. Люди заинтересованы в том, чтобы их интересы обсуждались в стенах Национальной ассамблеи», — заявил председатель комиссии.

Некоторые избирательные участки уже передали результаты голосования в один из комитетов ANE для их подсчета.

Первый этап выборов состоялся 27 декабря прошлого года, когда экс-президент Франсуа Бозизе, заручившись поддержкой конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC), предпринял попытку госпереворота и сорвал избирательный процесс на части территорий. В марте провели второй тур, который также не везде состоялся.

Однако успехи Национальной армии (FACA), подготовленной российскими инструкторами, позволили завершить формирование парламента. Она разгромила боевиков и обеспечила безопасность голосования. Это позволило провести 23 мая третий этап выборов.