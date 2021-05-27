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08:07
Общество
Малышева перечислила неочевидные признаки проблем с печенью
08:07
Общество
Власти Приморья выделили 4,5 млрд рублей на новое медоборудование в поликлиники
08:06
Политика
Журналисты выяснили вероятное место встречи Путина и Байдена
08:05
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Смерть ребенка в больнице Бердска проверяют новосибирские следователи
08:00
Общество
Пришло время ее фильмов: актер Илья Викторов о режиссере Светлане Проскуриной
08:00
Азия
Пакистан хочет расширить сотрудничество с Украиной
07:53
Общество
Защита обвиняемого по делу MH17 россиянина не получила перевода всего досье
07:48
Происшествия
Жителя Хакасии осудили на десять лет за убийство жены из-за сигарет
07:42
Общество
Количество бизнесменов сокращается в Псковской области
07:39
Происшествия
Ребенок на самокате попал под колеса автомобиля в Новосибирске
07:36
Общество
В Сети возмущены признанием неонациста Билецкого относительно Протасевича
07:23
Общество
Ругающаяся на должников по ЖКХ «пирамида позора» появилась в Самаре
07:22
Общество
The Telegraph: лучше не есть некоторые «полезные для здоровья» продукты
07:21
Общество
Украинские диетологи рассказали о семи самых полезных продуктах в начале лета
07:20
Общество
Основатель «Азова» подтвердил, что Протасевич был в рядах нацистского полка
07:19
Экономика
Исследование показало, за какую зарплату россияне готовы отказаться от отпусков
07:19
Общество
Российский бизнесмен Титов поддержал отказ России от самогонных аппаратов
07:18
Общество
Томск и Тюмень оказались самыми «майонезными» городами России
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Пришло время ее фильмов: актер Илья Викторов о режиссере Светлане Проскуриной

Общество
Пришло время ее фильмов: актер Илья Викторов о режиссере Светлане Проскуриной
Агентство городских новостей Москва  /  Софья Сандурская

Москва, 27 мая. Кинорежиссер, сценарист и продюсер Светлана Проскурина сегодня празднует свой 73-й день рождения. По такому чудесному поводу в беседе с ФАН именинницу поздравил актер, певец Илья Викторов.

Артист поделился впечатлениями от совместной работы с мастером на съемках фильма «Воскресенье».

«Это тот режиссер, который заряжает профессионализмом. Она всегда ищет живое в кадре — признает только подлинные эмоции. Поскольку я актер театральный, то для меня это — большая разница в сравнении с подачей и существованием на сцене», — сообщил певец.

Илья Викторов выделил наиболее яркие, на его взгляд, черты режиссера.

«Она всегда собирает прекрасную команду, которая дает чувство поддержки и комфорта. У них всегда есть чему поучиться. Взаимодействие с такими актерами, как Алексей Вертков, Александра Ребенок, стало для меня хорошей школой. Она [Светлана Проскурина] создает вокруг себя настоящую творческую семью и создает кино, которое рассчитано не на данный момент, а воплощает то, что у нее в сердце», — рассказал собеседник ФАН.

Пришло время ее фильмов: актер Илья Викторов о режиссере Светлане Проскуриной
ТАСС  / Матыцин Валерий

В завершение он поделился своими сердечными пожеланиями в адрес именинницы.

«Мне хочется пожелать, чтобы ее вера в то, какое кино ей нужно создавать, всегда в ней оставалась. Она лучше не будет снимать совсем, чем делать так, как ее попросят. Пусть у нее будут проекты, которые будут любимы ею. Я думаю, что именно теперь приходит время Светланы Проскуриной. У нее кино глубокое, и сейчас публика после пандемии стала по-другому воспринимать жизнь, больше задумываться», — подытожил Илья Викторов.

Ранее режиссер Олег Асадулин через ФАН поздравил с днем рождения актера Павла Чинарева.

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день рождения викторов проскурина
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