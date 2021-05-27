Пришло время ее фильмов: актер Илья Викторов о режиссере Светлане Проскуриной

Москва, 27 мая. Кинорежиссер, сценарист и продюсер Светлана Проскурина сегодня празднует свой 73-й день рождения. По такому чудесному поводу в беседе с ФАН именинницу поздравил актер, певец Илья Викторов.

Артист поделился впечатлениями от совместной работы с мастером на съемках фильма «Воскресенье».

«Это тот режиссер, который заряжает профессионализмом. Она всегда ищет живое в кадре — признает только подлинные эмоции. Поскольку я актер театральный, то для меня это — большая разница в сравнении с подачей и существованием на сцене», — сообщил певец.

Илья Викторов выделил наиболее яркие, на его взгляд, черты режиссера.

«Она всегда собирает прекрасную команду, которая дает чувство поддержки и комфорта. У них всегда есть чему поучиться. Взаимодействие с такими актерами, как Алексей Вертков, Александра Ребенок, стало для меня хорошей школой. Она [Светлана Проскурина] создает вокруг себя настоящую творческую семью и создает кино, которое рассчитано не на данный момент, а воплощает то, что у нее в сердце», — рассказал собеседник ФАН.

ТАСС / Матыцин Валерий

В завершение он поделился своими сердечными пожеланиями в адрес именинницы.

«Мне хочется пожелать, чтобы ее вера в то, какое кино ей нужно создавать, всегда в ней оставалась. Она лучше не будет снимать совсем, чем делать так, как ее попросят. Пусть у нее будут проекты, которые будут любимы ею. Я думаю, что именно теперь приходит время Светланы Проскуриной. У нее кино глубокое, и сейчас публика после пандемии стала по-другому воспринимать жизнь, больше задумываться», — подытожил Илья Викторов.

Ранее режиссер Олег Асадулин через ФАН поздравил с днем рождения актера Павла Чинарева.