Медиагруппа «Патриот» рассказала об итогах Дельфийских игр в России

Пермь, 26 мая. Объявлены итоги юбилейных молодежных Дельфийских игр, состоявшихся в Пермском крае. Состязания проходили с 21 по 26 мая в 28 номинациях.

Как рассказала Медиагруппа «Патриот», главный информационный партнер молодежного первенства, участниками Дельфийских игр стали 1947 человек из 65 субъектов страны. Конкурсанты проявляли себя в номинациях по классическому, народному и современному искусству.

Победителем стал Пермский край, набравший больше всего баллов в командном зачете. Второе место Дельфийских игр заняла Новосибирская область, а бронзу увезли домой участники из Московской области. В пятерку лучших вошли также команды из Самары и Красноярского края.

Итоги игр были объявлены главой Международного Дельфийского комитета Владимиром Понявиным. Соревнования прошли под патронатом Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.