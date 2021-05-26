Американцы «запасаются попкорном» в предвкушении встречи Путина и Байдена

Вашингтон, 26 мая. Американцы ожидают «безудержного веселья» от встречи президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина на саммите 16 июня в Женеве.
Анонсированная встреча президентов произвела настоящий фурор на новостных порталах как в России, так и за рубежом. Многие гадают, чем закончится встреча лидеров, которая еще недавно, после ужасных оскорблений и нападок со стороны Байдена, казалось неосуществимой. Когда в ответ Путин предложил Байдену провести дебаты «вживую», либо очно, либо в формате видеосвязи, американцы предрекали своему президенту тотальный разгром и боялись унижения на глазах всей мировой общественности.
Сейчас от грядущей встречи американцы ждут дипломатических курьезов, конфузов и неожиданных поворотов. Читатели «запасаются попкорном» и делятся мнениями о том, что произойдет между президентами двух держав. Мнения встречаются разные, но в одном пользователи сходятся — это событие будет незабываемым.
«Это должно быть безудержное веселье!» — пишет buckeyephil.
«За Путина!» — вторит ему byhall.
Естественно, поводом для шуток стало и плачевное умственно и физическое состояние «Сонного Джо». Американские пользователи нередко «ловили» Байдена на использовании разнообразных шпаргалок и телесуфлеров и сейчас переживают за связность и осмысленность речи своего лидера.
«А ему можно будет пользоваться телесуфлером?» — нервно спрашивает TheMeanOrangeMan.
«Мы так и не знаем, кто же будет говорить от имени Байдена. И вообще, разрешат ли ему пронести шпаргалки, чтобы он смог вспомнить свое имя и имя госсекретаря?» — спрашивает cher982.
Также пользователи обмениваются колкостями, что же произойдет за закрытыми дверьми в Женеве. Версии выдвигаются самые разные. Нашлось место даже шуткам про мифическое «русское вмешательство» в президентские выборы в США.
«Это будет умора! Запасаюсь попкорном в предвкушении! Пути просто растопчет его!» — восклицает LHS72.
«Ставлю десять баксов, что Байден все отменит еще до начала», — смеется OldFedupVet.
«Наверное, он просто хочет лично заплатить за свои проценты (на выборах. — Прим. ред.)», — шутит BarkingSpider.
Свои ставки делают не только американцы, но и китайцы. Пользователи китайской соцсети Sina Weibo также поделились соображениями и юморесками по поводу грядущего саммита в Женеве.