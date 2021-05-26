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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
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Общество
Калининградское МЧС разминирует затопленную немецкую баржу
21:25
Происшествия
СК начал проверку после жесткой посадки Ан-2 в Тюменской области
21:23
Армия
Путин сообщил о выполнении гособоронзаказа на 99,8% в 2020 году
21:22
Политика
Латыши возмущены действиями властей по замене флага Белоруссии
21:19
Шоу-бизнес
Музыканты «На-На» ищут деньги на лечение Бари Алибасова
21:16
Общество
В приморском центре реабилитации животных появился двухнедельный косуленок
21:14
Политика
Жириновский отметил важность встречи Путина и Байдена в Женеве
21:12
Происшествия
«Искусала за ноги»: в Приморье на детей нападают собаки
21:11
Шоу-бизнес
Звезды «Друзей» отказались от романов друг с другом на съемках
21:09
Украина
Наци-радикалы пытались «сжечь Кремль», но после неудачи лишь с горя выпили водки
21:06
Политика
Европа получила сигнал от США перед встречей Путина и Байдена
21:03
Происшествия
Киберполицейский похитил у менеджера супермаркета 700 тыс. рублей
21:01
Политика
Политолог предсказал Украине роль сателлита при господах
21:01
Экономика
Идею антимонопольной службы о новой системе тарифов на тепло одобрили в ГД
21:00
Политика
Политолог объяснил желание Польши угождать союзникам в лице США и ЕС
21:00
Шоу-бизнес
Прооперированный Топалов назвал имя врача-спасителя
21:00
Общество
Сергей Вострецов высоко оценил реакцию Роспотребнадзора на загрязнение моря в Туапсе
20:58
Политика
Генсек ОБСЕ указала на увеличение случаев нарушения режима тишины в Донбассе
20:54
Общество
Авиакомпания AirFrance отменила перелет из Парижа в Москву
20:53
Экономика
Американист Блохин рассказал, что ждет Германию при отказе от «СП-2»
Все новости

Американцы «запасаются попкорном» в предвкушении встречи Путина и Байдена

Политика
Американцы «запасаются попкорном» в предвкушении встречи Путина и Байдена
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 26 мая. Американцы ожидают «безудержного веселья» от встречи президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина на саммите 16 июня в Женеве.

Анонсированная встреча президентов произвела настоящий фурор на новостных порталах как в России, так и за рубежом. Многие гадают, чем закончится встреча лидеров, которая еще недавно, после ужасных оскорблений и нападок со стороны Байдена, казалось неосуществимой. Когда в ответ Путин предложил Байдену провести дебаты «вживую», либо очно, либо в формате видеосвязи, американцы предрекали своему президенту тотальный разгром и боялись унижения на глазах всей мировой общественности.

Сейчас от грядущей встречи американцы ждут дипломатических курьезов, конфузов и неожиданных поворотов. Читатели «запасаются попкорном» и делятся мнениями о том, что произойдет между президентами двух держав. Мнения встречаются разные, но в одном пользователи сходятся — это событие будет незабываемым.

«Это должно быть безудержное веселье!» — пишет buckeyephil.

«За Путина!» — вторит ему byhall.

Естественно, поводом для шуток стало и плачевное умственно и физическое состояние «Сонного Джо». Американские пользователи нередко «ловили» Байдена на использовании разнообразных шпаргалок и телесуфлеров и сейчас переживают за связность и осмысленность речи своего лидера.

«А ему можно будет пользоваться телесуфлером?» — нервно спрашивает TheMeanOrangeMan.

«Мы так и не знаем, кто же будет говорить от имени Байдена. И вообще, разрешат ли ему пронести шпаргалки, чтобы он смог вспомнить свое имя и имя госсекретаря?» — спрашивает cher982.

Также пользователи обмениваются колкостями, что же произойдет за закрытыми дверьми в Женеве. Версии выдвигаются самые разные. Нашлось место даже шуткам про мифическое «русское вмешательство» в президентские выборы в США.

«Это будет умора! Запасаюсь попкорном в предвкушении! Пути просто растопчет его!» — восклицает LHS72.

«Ставлю десять баксов, что Байден все отменит еще до начала», — смеется OldFedupVet.

«Наверное, он просто хочет лично заплатить за свои проценты (на выборах. — Прим. ред.)», — шутит BarkingSpider.

Свои ставки делают не только американцы, но и китайцы. Пользователи китайской соцсети Sina Weibo также поделились соображениями и юморесками по поводу грядущего саммита в Женеве.

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путин россия сша байден женева соцсети саммит комментарии
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Все новости / Политика / Американцы «запасаются попкорном» в предвкушении встречи Путина и Байдена
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