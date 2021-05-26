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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
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21:27
Общество
Калининградское МЧС разминирует затопленную немецкую баржу
21:25
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СК начал проверку после жесткой посадки Ан-2 в Тюменской области
21:23
Армия
Путин сообщил о выполнении гособоронзаказа на 99,8% в 2020 году
21:22
Политика
Латыши возмущены действиями властей по замене флага Белоруссии
21:19
Шоу-бизнес
Музыканты «На-На» ищут деньги на лечение Бари Алибасова
21:16
Общество
В приморском центре реабилитации животных появился двухнедельный косуленок
21:14
Политика
Жириновский отметил важность встречи Путина и Байдена в Женеве
21:12
Происшествия
«Искусала за ноги»: в Приморье на детей нападают собаки
21:11
Шоу-бизнес
Звезды «Друзей» отказались от романов друг с другом на съемках
21:09
Украина
Наци-радикалы пытались «сжечь Кремль», но после неудачи лишь с горя выпили водки
21:06
Политика
Европа получила сигнал от США перед встречей Путина и Байдена
21:03
Происшествия
Киберполицейский похитил у менеджера супермаркета 700 тыс. рублей
21:01
Политика
Политолог предсказал Украине роль сателлита при господах
21:01
Экономика
Идею антимонопольной службы о новой системе тарифов на тепло одобрили в ГД
21:00
Политика
Политолог объяснил желание Польши угождать союзникам в лице США и ЕС
21:00
Шоу-бизнес
Прооперированный Топалов назвал имя врача-спасителя
21:00
Общество
Сергей Вострецов высоко оценил реакцию Роспотребнадзора на загрязнение моря в Туапсе
20:58
Политика
Генсек ОБСЕ указала на увеличение случаев нарушения режима тишины в Донбассе
20:54
Общество
Авиакомпания AirFrance отменила перелет из Парижа в Москву
20:53
Экономика
Американист Блохин рассказал, что ждет Германию при отказе от «СП-2»
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Киев удивился решению НАТО не пустить Украину на саммит Альянса

Политика
Киев удивился решению НАТО не пустить Украину на саммит Альянса
Global Look Press  /  Thierry Monasse / dpa

Киев, 26 мая. Украина весьма разочарована отсутствием приглашения на предстоящий саммит Североатлантического альянса в Брюсселе, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Встреча представителей стран Альянса запланирована на 14 июня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. На саммите будут обсуждаться вопросы «противодействия вызовам современности и завтрашнего дня» на период до 2030 года, передает РИА Новости.

По словам главы МИД Украины, непонятно, почему саммит проводится в закрытом формате, и почему не нашлось формата участия украинской стороны в этих переговорах. Сейчас наблюдается наиболее удачный момент для того, чтобы предоставить Киеву план действий по полноценному вступлению страны в НАТО, полагает Кулеба.

«Для Украины очень важно, чтобы политика открытых дверей не превратилась в политику кормежки обещаниями», — добавил он.

Ранее сообщалось, что командованию Вооруженных сил Украины стало стыдно перед Североатлантическим альянсом за свой советский авиапарк.

Также недавно доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова Александр Перенджиев объяснил, почему Украину никогда не примут в НАТО, передает «Царьград».

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украина нато кулеба
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Все новости / Политика / Киев удивился решению НАТО не пустить Украину на саммит Альянса
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