Киев, 26 мая. Украина весьма разочарована отсутствием приглашения на предстоящий саммит Североатлантического альянса в Брюсселе, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Встреча представителей стран Альянса запланирована на 14 июня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. На саммите будут обсуждаться вопросы «противодействия вызовам современности и завтрашнего дня» на период до 2030 года, передает РИА Новости.

По словам главы МИД Украины, непонятно, почему саммит проводится в закрытом формате, и почему не нашлось формата участия украинской стороны в этих переговорах. Сейчас наблюдается наиболее удачный момент для того, чтобы предоставить Киеву план действий по полноценному вступлению страны в НАТО, полагает Кулеба.

«Для Украины очень важно, чтобы политика открытых дверей не превратилась в политику кормежки обещаниями», — добавил он.

Ранее сообщалось, что командованию Вооруженных сил Украины стало стыдно перед Североатлантическим альянсом за свой советский авиапарк.

Также недавно доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова Александр Перенджиев объяснил, почему Украину никогда не примут в НАТО, передает «Царьград».