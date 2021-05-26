Донбасс сегодня: ВСУ ударили ракетами по позициям сослуживцев, части ДШВ срывают ротацию

Донбасс, 26 мая. Армия Киева бьет по поселкам ДНР и ЛНР из гранатометов и стрелкового оружия. Киевские силовики обстреляли свои позиции. В ВСУ срывается ротация. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

По два нарушения режима прекращения огня со стороны украинских вооруженных формирований зафиксировано в минувшие сутки оборонными ведомствами Донецкой и Луганской народных республик. В ДНР огонь велся по Новой Марьевке и поселку Луганское с применением орудий боевых машин пехоты и противотанковых гранатометов. В ЛНР под огнем гранатометов различного типа и стрелкового оружия находились Золотое-5 и Лозовое.

Киевские силовики обстреляли свои позиции

В Народной милиции ДНР корреспонденту ФАН рассказали о том, что сутками ранее в районе села Ленинское на горловском направлении обороны республики дончане зафиксировали пуски управляемых ракет из ПТРК «Конкурс» с позиций 109-го батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ.

Важно отметить, что ракеты были выпущены по жилым домам подконтрольного украинским силовикам села Шумы, что расположено недалеко от Горловки. В домах, по которым был произведен удар, ранее были размещены сослуживцы военных 109-го батальона. И буквально через несколько часов украинский штаб силовой операции заявил о якобы обстреле «боевиками ДНР» населенного пункта. Таким образом, убеждены в Народной милиции республики, украинская сторона устроила провокацию с целью дискредитировать защитников ДНР.

В ВСУ срывается ротация

Катастрофический некомплект личного состава воинских частей Вооруженных сил Украины вынудил командование отложить на неопределенное время сроки ротации двух бригад в зоне Операции объединенных сил, сообщают в оборонном ведомстве ЛНР. На смену 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ должна была прибыть 25-я отдельная воздушно-десантная бригада.

Но в последней более 320 военнослужащих отказались продлевать контракты с министерством обороны, в связи с чем командование не смогло провести плановую ротацию. В настоящий момент укомплектованность 25-й бригады составляет немногим более 50%. В командовании десантно-штурмовых войск Украины не нашли другого решения, кроме как доукомплектовать 25-ю бригаду за счет военнослужащих из 80-й, которые должны были отправиться на заслуженный отдых.