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26 мая 23:00
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:55
Политика
Евросоюз предпримет новые шаги по санкциям против Минска
22:45
Спорт
Сборная Канады обыграла команду Норвегии в ЧМ по хоккею
22:29
Шоу-бизнес
Бывшая жена Меладзе впервые рассказала о реакции детей на развод
22:28
Спорт
Система идентификации болельщиков на Евро обойдется Петербургу в 524,7 млн руб
22:19
Общество
SpaceX запустила на орбиту очередные 60 спутников Starlink
22:10
Новости Сирии
Как жители голосовали на выборах президента: репортаж ФАН из сирийской Думы
22:08
Экономика
Джефф Безос покинет пост гендиректора Amazon
22:06
Политика
Задержанная россиянка София Сапега имеет вид на жительство в Белоруссии
22:04
ЦАР
Под ударом фейкомета: гуманитарная миссия ООН в ЦАР уличила Corbeau News во лжи
22:03
Политика
Лидер Польши резко высказался о России перед миссией наблюдателей ЕС в Грузии
22:00
Общество
За что британской активистке BLM прострелили голову? Колонка Сергея Малинковича
21:57
Политика
Авиавласти Греции опровергли сообщения об угрозах севшему в Минске самолету
21:57
ЦАР
Бронеавтомобиль ООН подорвался на мине боевиков в ЦАР
21:54
Африка
Нигерия открывает внеочередной саммит крупных африканских стран
21:53
Армия
Авиаэксперт оценил важность создания новых легких истребителей пятого поколения
21:51
Общество
Астрологи перечислили самые независимые от замужества знаки зодиака
21:49
ЦАР
Глава Минздрава ЦАР рассказал о ходе вакцинации населения от COVID-19
21:48
Шоу-бизнес
Лена Миро прошлась по Бузовой за фотосессию в монастыре с открытым пупком
21:45
ЦАР
Крупнейший в ЦАР оператор сотовой связи возобновил работу в городе Мобае
21:35
ЦАР
Миротворцы в ЦАР пытаются выдать убитого ими таксиста за члена преступной группировки
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Донбасс сегодня: ВСУ ударили ракетами по позициям сослуживцев, части ДШВ срывают ротацию

Новороссия
Донбасс сегодня: ВСУ ударили ракетами по позициям сослуживцев, части ДШВ срывают ротацию
Федеральное агентство новостей  / 

Донбасс, 26 мая. Армия Киева бьет по поселкам ДНР и ЛНР из гранатометов и стрелкового оружия. Киевские силовики обстреляли свои позиции. В ВСУ срывается ротация. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

По два нарушения режима прекращения огня со стороны украинских вооруженных формирований зафиксировано в минувшие сутки оборонными ведомствами Донецкой и Луганской народных республик. В ДНР огонь велся по Новой Марьевке и поселку Луганское с применением орудий боевых машин пехоты и противотанковых гранатометов. В ЛНР под огнем гранатометов различного типа и стрелкового оружия находились Золотое-5 и Лозовое.

Киевские силовики обстреляли свои позиции

В Народной милиции ДНР корреспонденту ФАН рассказали о том, что сутками ранее в районе села Ленинское на горловском направлении обороны республики дончане зафиксировали пуски управляемых ракет из ПТРК «Конкурс» с позиций 109-го батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ.

Важно отметить, что ракеты были выпущены по жилым домам подконтрольного украинским силовикам села Шумы, что расположено недалеко от Горловки. В домах, по которым был произведен удар, ранее были размещены сослуживцы военных 109-го батальона. И буквально через несколько часов украинский штаб силовой операции заявил о якобы обстреле «боевиками ДНР» населенного пункта. Таким образом, убеждены в Народной милиции республики, украинская сторона устроила провокацию с целью дискредитировать защитников ДНР.

В ВСУ срывается ротация

Катастрофический некомплект личного состава воинских частей Вооруженных сил Украины вынудил командование отложить на неопределенное время сроки ротации двух бригад в зоне Операции объединенных сил, сообщают в оборонном ведомстве ЛНР. На смену 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ должна была прибыть 25-я отдельная воздушно-десантная бригада.

Но в последней более 320 военнослужащих отказались продлевать контракты с министерством обороны, в связи с чем командование не смогло провести плановую ротацию. В настоящий момент укомплектованность 25-й бригады составляет немногим более 50%. В командовании десантно-штурмовых войск Украины не нашли другого решения, кроме как доукомплектовать 25-ю бригаду за счет военнослужащих из 80-й, которые должны были отправиться на заслуженный отдых.

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днр всу донбасс украина лнр
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