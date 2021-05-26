Мир и безопасность вернулись в город Бангасу благодаря усилиям армии ЦАР

Банги, 26 мая. Премьер-министр Центральноафриканской республики Фирмен Нгребада сообщил о возвращении мирной жизни, порядка и безопасности в населенный пункт Бангасу.

Ранее Вооруженные силы ЦАР (FACA) освободили город от остатков разгромленного конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC). Помимо вышеуказанного поселения, правительственные войска зачистили Димби, Кембе и животноводческую коммуну Помболо.

Город Димби в Нижнем Котто военнослужащие FACA прошли насквозь, двигаясь в сторону Кембе на самой границе региона. Через четыре часа после освобождения Кембе отряды вооруженных сил уже были в коммуне Помболо, расположенной в соседней префектуре Мбому. Глава правительства поздравил национальную армию с успешным возвращением мира и спокойствия в города, население которых на протяжении многих лет страдало от действий бандитов из группировки «Союз за мир в ЦАР» (UPC).

После разгрома основных сил боевиков при поддержке российских и руандийских союзников власти африканской республики приступили к поэтапному возрождению экономики и инфраструктуры страны.