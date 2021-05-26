Сергей Полунин станцевал на пляже под хит Depeche Mode

Москва, 26 мая. Знаменитый артист балета Сергей Полунин исполнил эмоциональный танец под хит британского коллектива Depeche Mode In Your Room. Видео появилось на YouTube.

Танец знаменитому артисту поставил хореограф Росс Фредди Рей. По задумке в нем представлена внутренняя борьба исполнителя как в жизни, так и в мире балета после его ухода из театра на пике возможностей.

Местом съемок стал песчаный пляж. Полунин танцует на фоне морского пейзажа на деревянной площадке со стулом. Режиссером клипа выступил Антон Корбайн, пишет «Культуромания»

На днях в Сети появился срежиссированный Полуниным клип певицы Sia. Главную роль исполнила его возлюбленная Елена Ильиных.