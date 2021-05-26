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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
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21:27
Общество
Калининградское МЧС разминирует затопленную немецкую баржу
21:25
Происшествия
СК начал проверку после жесткой посадки Ан-2 в Тюменской области
21:23
Армия
Путин сообщил о выполнении гособоронзаказа на 99,8% в 2020 году
21:22
Политика
Латыши возмущены действиями властей по замене флага Белоруссии
21:19
Шоу-бизнес
Музыканты «На-На» ищут деньги на лечение Бари Алибасова
21:16
Общество
В приморском центре реабилитации животных появился двухнедельный косуленок
21:14
Политика
Жириновский отметил важность встречи Путина и Байдена в Женеве
21:12
Происшествия
«Искусала за ноги»: в Приморье на детей нападают собаки
21:11
Шоу-бизнес
Звезды «Друзей» отказались от романов друг с другом на съемках
21:09
Украина
Наци-радикалы пытались «сжечь Кремль», но после неудачи лишь с горя выпили водки
21:06
Политика
Европа получила сигнал от США перед встречей Путина и Байдена
21:03
Происшествия
Киберполицейский похитил у менеджера супермаркета 700 тыс. рублей
21:01
Политика
Политолог предсказал Украине роль сателлита при господах
21:01
Экономика
Идею антимонопольной службы о новой системе тарифов на тепло одобрили в ГД
21:00
Политика
Политолог объяснил желание Польши угождать союзникам в лице США и ЕС
21:00
Шоу-бизнес
Прооперированный Топалов назвал имя врача-спасителя
21:00
Общество
Сергей Вострецов высоко оценил реакцию Роспотребнадзора на загрязнение моря в Туапсе
20:58
Политика
Генсек ОБСЕ указала на увеличение случаев нарушения режима тишины в Донбассе
20:54
Общество
Авиакомпания AirFrance отменила перелет из Парижа в Москву
20:53
Экономика
Американист Блохин рассказал, что ждет Германию при отказе от «СП-2»
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Сергей Полунин станцевал на пляже под хит Depeche Mode

  /   Обновлено: 26 мая 2021 20:24
Общество
Сергей Полунин станцевал на пляже под хит Depeche Mode
Global Look Press  /  Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Москва, 26 мая. Знаменитый артист балета Сергей Полунин исполнил эмоциональный танец под хит британского коллектива Depeche Mode In Your Room. Видео появилось на YouTube.

Танец знаменитому артисту поставил хореограф Росс Фредди Рей. По задумке в нем представлена внутренняя борьба исполнителя как в жизни, так и в мире балета после его ухода из театра на пике возможностей.

Местом съемок стал песчаный пляж. Полунин танцует на фоне морского пейзажа на деревянной площадке со стулом. Режиссером клипа выступил Антон Корбайн, пишет «Культуромания»

На днях в Сети появился срежиссированный Полуниным клип певицы Sia. Главную роль исполнила его возлюбленная Елена Ильиных.

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depeche mode танец полунин
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Все новости / Общество / Сергей Полунин станцевал на пляже под хит Depeche Mode
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