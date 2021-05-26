Россиянка охарактеризовала отпуск в Абхазии известным русским выражением

Москва, 26 мая. Россиянка, которая отправилась отдохнуть в Абхазию в надежде на хороший сервис, поделилась своими противоречивыми впечатлениями.

Она описала свой отпуск, использовав популярное русское выражение «кот в мешке». По словам путешественницы, она остановила свой выбор не на самом дешевом отеле за 4,1 тыс. рублей в сутки. Отзыв женщины опубликован в блоге «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

«У нас был стандарт — очень маленький и очень скромный номер, даже боюсь представить, что там в экономе. Как можно заселять в отель людей, когда кругом недострой? И с панорамным видом не обманули, действительно окна в пол, но с видом на стройку», — отметила женщина.

Море чистое, однако купаться пока холодно. На этот случай на территории отеля располагается бассейн, но вода в нем тоже оказалась очень холодной, добавила россиянка.

А вот местные продукты пришлись по душе отдыхающей, но расстроили слишком высокие цены. Кроме того, женщина осталась довольна экскурсиями.

«Могу сказать точно, что отдых в Абхазии — это кот в мешке, никогда не знаешь, что попадется тебе на этот раз», — заключила россиянка.

Ранее жители России рассказали, как планируют провести отпуск этим летом. Как оказалось, уходить в отпуск не собираются 19% респондентов.