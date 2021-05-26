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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
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21:27
Общество
Калининградское МЧС разминирует затопленную немецкую баржу
21:25
Происшествия
СК начал проверку после жесткой посадки Ан-2 в Тюменской области
21:23
Армия
Путин сообщил о выполнении гособоронзаказа на 99,8% в 2020 году
21:22
Политика
Латыши возмущены действиями властей по замене флага Белоруссии
21:19
Шоу-бизнес
Музыканты «На-На» ищут деньги на лечение Бари Алибасова
21:16
Общество
В приморском центре реабилитации животных появился двухнедельный косуленок
21:14
Политика
Жириновский отметил важность встречи Путина и Байдена в Женеве
21:12
Происшествия
«Искусала за ноги»: в Приморье на детей нападают собаки
21:11
Шоу-бизнес
Звезды «Друзей» отказались от романов друг с другом на съемках
21:09
Украина
Наци-радикалы пытались «сжечь Кремль», но после неудачи лишь с горя выпили водки
21:06
Политика
Европа получила сигнал от США перед встречей Путина и Байдена
21:03
Происшествия
Киберполицейский похитил у менеджера супермаркета 700 тыс. рублей
21:01
Политика
Политолог предсказал Украине роль сателлита при господах
21:01
Экономика
Идею антимонопольной службы о новой системе тарифов на тепло одобрили в ГД
21:00
Политика
Политолог объяснил желание Польши угождать союзникам в лице США и ЕС
21:00
Шоу-бизнес
Прооперированный Топалов назвал имя врача-спасителя
21:00
Общество
Сергей Вострецов высоко оценил реакцию Роспотребнадзора на загрязнение моря в Туапсе
20:58
Политика
Генсек ОБСЕ указала на увеличение случаев нарушения режима тишины в Донбассе
20:54
Общество
Авиакомпания AirFrance отменила перелет из Парижа в Москву
20:53
Экономика
Американист Блохин рассказал, что ждет Германию при отказе от «СП-2»
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Россиянка охарактеризовала отпуск в Абхазии известным русским выражением

Общество
Россиянка охарактеризовала отпуск в Абхазии известным русским выражением
wikipedia.org  /  Svetlana Grechkina / CC BY-SA 2.0

Москва, 26 мая. Россиянка, которая отправилась отдохнуть в Абхазию в надежде на хороший сервис, поделилась своими противоречивыми впечатлениями.

Она описала свой отпуск, использовав популярное русское выражение «кот в мешке». По словам путешественницы, она остановила свой выбор не на самом дешевом отеле за 4,1 тыс. рублей в сутки. Отзыв женщины опубликован в блоге «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

«У нас был стандарт — очень маленький и очень скромный номер, даже боюсь представить, что там в экономе. Как можно заселять в отель людей, когда кругом недострой? И с панорамным видом не обманули, действительно окна в пол, но с видом на стройку», — отметила женщина.

Море чистое, однако купаться пока холодно. На этот случай на территории отеля располагается бассейн, но вода в нем тоже оказалась очень холодной, добавила россиянка.

А вот местные продукты пришлись по душе отдыхающей, но расстроили слишком высокие цены. Кроме того, женщина осталась довольна экскурсиями.

«Могу сказать точно, что отдых в Абхазии — это кот в мешке, никогда не знаешь, что попадется тебе на этот раз», — заключила россиянка.

Ранее жители России рассказали, как планируют провести отпуск этим летом. Как оказалось, уходить в отпуск не собираются 19% респондентов.

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россия абхазия отдых
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Все новости / Общество / Россиянка охарактеризовала отпуск в Абхазии известным русским выражением
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