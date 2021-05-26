Кулеба выразил готовность «бороться до конца» со строительством «СП-2»

Киев, 26 мая. Украина будет выступать за защиту собственных интересов, пока возведение газопровода «Северный поток — 2» не закончилось, сообщил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

Дипломат отреагировал на заявление президента США Джо Байдена. Накануне американский лидер назвал контрпродуктивными рестрикции против строительства трубопровода.

«Но мое правило в жизни — всегда бороться до конца за национальные интересы Украины. И до тех пор, пока газ не потек по Nord Stream 2, мы будем бороться за защиту наших интересов», — сказал Кулеба.

К 31 марта сообщалось о готовности газопровода «Северный поток — 2» на 95%. По словам российского вице-премьера Александра Новака, трубопровод будет достроен — работа над его окончанием ведется.

Ранее аналитик Александр Фролов рассказал о дальнейших шагах США в отношении трубопровода после окончания его строительства. По словам эксперта, Вашингтон может попытаться блокировать работу объекта.