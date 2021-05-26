Мирные переговоры между Суданом и НОДС стартовали в Джубе

Джуба, 26 мая. Стартовали мирные переговоры между Народно-освободительным движением Судана (НОДС) — Север и переходным правительством Судана.

Президент Южного Судана Салва Киир в своей речи на церемонии открытия диалога призвал Хартум и НОДС стремиться к миру и прекращению войны.

«Я призываю стороны сосредоточить внимание на вопросах мира, а не войны. Я верю, что война нам ничего не даст», — сказал он.

Председатель Суверенного совета африканского государства Абдель Фаттах аль-Бурхан подтвердил решимость переходного правительства достичь мирного соглашения с НОДС — Север, возглавляемого Абдельазизом аль-Хилу.

«Мы полны решимости достичь мира в Судане, что завершит подписанные нами мирные соглашения. Мы привержены провозглашению принципов и диалогу до тех пор, пока мы не достигнем договоренности, которая удовлетворит суданцев и осуществит все их чаяния», — заявил аль-Бурхан.

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Премьер-министр Судана Абдулла Хамдок, выступая на открытии переговорной сессии, пояснил, что основная цель этого диалога — достижение стабильности и благополучия суданского народа, особенно в районах, пострадавших от войны.

«Поиск мира оставался нашим приоритетом, и его достижение — это долг и одно из требований революции», — заявил премьер.

Он вновь призвал главу Освободительного движения Судана (ОДС) Абдул Вахида Нура присоединиться к миру и подчеркнул готовность рассмотреть все спорные вопросы за столом диалога.

"أتقدم بالشكر لحكومة وشعب جنوب السودان الشقيق، وقد فتحوا أبوابهم لنا لنتحاور حول قضايا بلادنا، فجنوب السودان ومدينة جوبا لديهما رمزية عزيزة على قلوبنا كسودانيين، رمزية الشعب الواحد بدولتين، ورمزية النيل الذي يجري بين أقدامنا، ورمزية الأرض التي حملتنا معاً"



د. حمدوك#حوار_السلام pic.twitter.com/YxmMrZdCqi — مكتب رئيس الوزراء - السودان (@SudanPMO) May 26, 2021

Нынешние переговоры проходят в рамках протокола «Декларации принципов», подписанного суданским правительством и НОДС — Север в марте в Джубе. Документ призван вывести мирный процесс между сторонами из тупика. Начать диалог планировалось в понедельник, 24 мая. Из-за государственных праздников по случаю Дня освобождения Африки мероприятие перенесли.