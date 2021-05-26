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26 мая 21:29
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:27
Общество
Калининградское МЧС разминирует затопленную немецкую баржу
21:25
Происшествия
СК начал проверку после жесткой посадки Ан-2 в Тюменской области
21:23
Армия
Путин сообщил о выполнении гособоронзаказа на 99,8% в 2020 году
21:22
Политика
Латыши возмущены действиями властей по замене флага Белоруссии
21:19
Шоу-бизнес
Музыканты «На-На» ищут деньги на лечение Бари Алибасова
21:16
Общество
В приморском центре реабилитации животных появился двухнедельный косуленок
21:14
Политика
Жириновский отметил важность встречи Путина и Байдена в Женеве
21:12
Происшествия
«Искусала за ноги»: в Приморье на детей нападают собаки
21:11
Шоу-бизнес
Звезды «Друзей» отказались от романов друг с другом на съемках
21:09
Украина
Наци-радикалы пытались «сжечь Кремль», но после неудачи лишь с горя выпили водки
21:06
Политика
Европа получила сигнал от США перед встречей Путина и Байдена
21:03
Происшествия
Киберполицейский похитил у менеджера супермаркета 700 тыс. рублей
21:01
Политика
Политолог предсказал Украине роль сателлита при господах
21:01
Экономика
Идею антимонопольной службы о новой системе тарифов на тепло одобрили в ГД
21:00
Политика
Политолог объяснил желание Польши угождать союзникам в лице США и ЕС
21:00
Шоу-бизнес
Прооперированный Топалов назвал имя врача-спасителя
21:00
Общество
Сергей Вострецов высоко оценил реакцию Роспотребнадзора на загрязнение моря в Туапсе
20:58
Политика
Генсек ОБСЕ указала на увеличение случаев нарушения режима тишины в Донбассе
20:54
Общество
Авиакомпания AirFrance отменила перелет из Парижа в Москву
20:53
Экономика
Американист Блохин рассказал, что ждет Германию при отказе от «СП-2»
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Мирные переговоры между Суданом и НОДС стартовали в Джубе

Африка
Мирные переговоры между Суданом и НОДС стартовали в Джубе
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Малянов

Джуба, 26 мая. Стартовали мирные переговоры между Народно-освободительным движением Судана (НОДС) — Север и переходным правительством Судана.

Президент Южного Судана Салва Киир в своей речи на церемонии открытия диалога призвал Хартум и НОДС стремиться к миру и прекращению войны.

«Я призываю стороны сосредоточить внимание на вопросах мира, а не войны. Я верю, что война нам ничего не даст», — сказал он.

Председатель Суверенного совета африканского государства Абдель Фаттах аль-Бурхан подтвердил решимость переходного правительства достичь мирного соглашения с НОДС — Север, возглавляемого Абдельазизом аль-Хилу.

«Мы полны решимости достичь мира в Судане, что завершит подписанные нами мирные соглашения. Мы привержены провозглашению принципов и диалогу до тех пор, пока мы не достигнем договоренности, которая удовлетворит суданцев и осуществит все их чаяния», — заявил аль-Бурхан.

Мирные переговоры между Суданом и НОДС стартовали в Джубе
kremlin.ru  / Пресс-служба Кремля

Премьер-министр Судана Абдулла Хамдок, выступая на открытии переговорной сессии, пояснил, что основная цель этого диалога — достижение стабильности и благополучия суданского народа, особенно в районах, пострадавших от войны.

«Поиск мира оставался нашим приоритетом, и его достижение — это долг и одно из требований революции», — заявил премьер.

Он вновь призвал главу Освободительного движения Судана (ОДС) Абдул Вахида Нура присоединиться к миру и подчеркнул готовность рассмотреть все спорные вопросы за столом диалога.

Нынешние переговоры проходят в рамках протокола «Декларации принципов», подписанного суданским правительством и НОДС — Север в марте в Джубе. Документ призван вывести мирный процесс между сторонами из тупика. Начать диалог планировалось в понедельник, 24 мая. Из-за государственных праздников по случаю Дня освобождения Африки мероприятие перенесли.

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южный судан судан нодс/с
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