Иммунитет после вакцинации от коронавируса оказался сильнее, чем после болезни

Москва, 26 мая. Иммунитет после прививки от коронавирусной инфекции работает эффективнее, чем антитела, полученные в ходе перенесенного заболевания.

Такое мнение в беседе с kp.ru выразил вирусолог Александр Семенов. Препарат действует эффективнее, так как его влияние распространяется на различные мутации коронавируса. Если же у человека появились антитела во время болезни, он может снова заразиться другим штаммом вируса.

Вакцину, в свою очередь, разрабатывают так, чтобы она оказывала воздействие на общие места всех мутаций коронавируса. Это обеспечивает более эффективную защиту, объяснил вирусолог.

До этого сообщалось, что ученые из США выявили категорию людей, которые обладают высокой устойчивостью к заражению коронавирусом. Исследователи провели научную работу с участием 1935 человек.