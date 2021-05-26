Волгоградца судят за убийство 20-летней давности

Волгоград, 26 мая. Следователям удалось задержать подозреваемого в убийстве 54-летнего мужчины спустя 20 лет.

По данным правоохранителей, злоумышленник ворвался в квартиру и совершил зверское убийство. Мужчина жестоко избил жертву, а после задушил, пишет «Волгоградская правда».

Известно, что убитый жил с бывшей супругой и сыном. Незадолго до происшествия сын вышел из мест лишения свободы. Общение у родственников не складывалось.

На месте происшествия эксперты нашли отпечатки пальцев преступника, но личность так и не была опознана. Только в 2021 году, прорабатывая версию о связи нападавшего и сына убитого, удалось определить злоумышленника. Им оказался 45-летний «соратник» сына по колонии.