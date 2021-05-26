Ариана Гранде показала трогательное свадебное фото

Вашингтон, 26 мая. Популярная американская певица Ариана Гранде порадовала фанатов новым фото, сделанным на свадьбе. Кадр появился на странице звезды в Instagram.

Артистка запечатлена в объятьях своего супруга Далтона Гомеса. На немного смазанном черно-белом снимке певица страстно целует возлюбленного. Кадр Гранде подписала кратко, обозначив дату свадебного торжества и поставив эмодзи в виде сердца.

Поклонники пришли в восторг от новой фотографии влюбленных. Растрогавшиеся фанаты отметили, что звезда выглядит счастливой рядом со своим мужем.

О помолвке певица объявила в конце прошлого года. Ариана Гранде тайно вышла замуж за агента по недвижимости в середине мая. Церемония прошла в родном городе знаменитости — Монтесито, штат Калифорния. На праздничное торжество были приглашены только родственники и ближайшие друзья пары: всего менее 20 человек.