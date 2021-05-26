Цымбалюк-Романовская рассказала о нарушенной последней воле Джигарханяна

Москва, 26 мая. Последняя воля артиста Армена Джигарханяна не была исполнена, констатировала его бывшая жена Виталина Цымбалюк-Романовская. Режиссер хотел быть похоронен на Новодевичьем кладбище.

Месяц назад пианистка посетила могилу режиссера и пришла в ужас: никто не прибирался у народного артиста. Цымбалюк-Романовская не стала оставлять беспорядок, поэтому почистила участок и выбросила весь мусор.

«Армен Борисович был достоин другого финала жизни. И он по-другому это все представлял. <…> Армен Борисович, кстати, был уверен, что его похоронят на Новодевичьем кладбище. Для актера его масштаба и исторической значимости в искусстве это было бы правильно, — сказала бывшая жена артиста в разговоре с изданием «Телепрограмма», говоря о нарушенной воле артиста. — Получается, что в конце жизни его воля не была соблюдена. Возможно, люди хотят что-то доказать и самоутвердиться. Пусть делают это».

Цымбалюк-Романовская добавила, что не так много людей ходит на могилу к народному артисту. Это связано с тем, что последние годы жизни звезда не мог сопротивляться оскорблениям и унижению, считает пианистка.

Армена Джигарханяна не стало в ноябре 2020 года. Ему было 85 лет. Народного артиста похоронили на Ваганьковском кладбище.

Цымбалюк-Романовская познакомилась с Джигарханяном, когда ей было 16 лет. Она призналась, что артист стал ее первым мужчиной, передает «Мир 24».