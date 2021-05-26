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21:27
Общество
Калининградское МЧС разминирует затопленную немецкую баржу
21:25
Происшествия
СК начал проверку после жесткой посадки Ан-2 в Тюменской области
21:23
Армия
Путин сообщил о выполнении гособоронзаказа на 99,8% в 2020 году
21:22
Политика
Латыши возмущены действиями властей по замене флага Белоруссии
21:19
Шоу-бизнес
Музыканты «На-На» ищут деньги на лечение Бари Алибасова
21:16
Общество
В приморском центре реабилитации животных появился двухнедельный косуленок
21:14
Политика
Жириновский отметил важность встречи Путина и Байдена в Женеве
21:12
Происшествия
«Искусала за ноги»: в Приморье на детей нападают собаки
21:11
Шоу-бизнес
Звезды «Друзей» отказались от романов друг с другом на съемках
21:09
Украина
Наци-радикалы пытались «сжечь Кремль», но после неудачи лишь с горя выпили водки
21:06
Политика
Европа получила сигнал от США перед встречей Путина и Байдена
21:03
Происшествия
Киберполицейский похитил у менеджера супермаркета 700 тыс. рублей
21:01
Политика
Политолог предсказал Украине роль сателлита при господах
21:01
Экономика
Идею антимонопольной службы о новой системе тарифов на тепло одобрили в ГД
21:00
Политика
Политолог объяснил желание Польши угождать союзникам в лице США и ЕС
21:00
Шоу-бизнес
Прооперированный Топалов назвал имя врача-спасителя
21:00
Общество
Сергей Вострецов высоко оценил реакцию Роспотребнадзора на загрязнение моря в Туапсе
20:58
Политика
Генсек ОБСЕ указала на увеличение случаев нарушения режима тишины в Донбассе
20:54
Общество
Авиакомпания AirFrance отменила перелет из Парижа в Москву
20:53
Экономика
Американист Блохин рассказал, что ждет Германию при отказе от «СП-2»
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Диджитал-арт в церкви: что ждет традиционное и современное искусство в будущем

Общество
Диджитал-арт в церкви: что ждет традиционное и современное искусство в будущем
Федеральное агентство новостей  / 

Цифровые произведения искусства постепенно становятся уверенным участником современного арт-рынка. Так, весной этого года на аукционе была продана цифровая работа «Каждый день: первые 5000 дней» американского художника Майкла Винкельманна. Коллаж из пяти тысяч фотографий ушел с молотка за рекордные 69,3 миллиона долларов. Усиливающиеся позиции диджитал-арта заставляют многих людей задаваться вопросом: устоят ли традиционные формы художественности перед натиском цифровой цивилизации? Об этом в ходе онлайн-брифинга ФАН и Медиагруппы «Патриот» на тему «Русский фактор в современном искусстве» порассуждал петербургский художник Вячеслав Чеботарь.

«Измерение ценности искусства имеет очень длительный период. Вот ценность русской иконы, которая существовала на протяжении тысячи лет, была открыта только в начале XX века. Какие-то 100, 200 лет — это еще не срок для искусства. То, что сейчас кажется интересным и неожиданным прорывом, должно пройти проверку временем. Многие раздутые имена и явления уходят в небытие», — считает мастер.

К неклассическому искусству Чеботарь относится строго, уверяя, что такие формы деятельности упрощают, а не преображают природу человека, и ведут к оскудеванию его сферы проживания. В то время как визуальное богатство классического искусства ведет к обогащению внутреннего мира зрителя и его духовному развитию.

При таком серьезном эффекте и столь стремительных переменах в мире прекрасного простому обывателю становится все сложнее отделить зерна от плевел. Но распознать стоящее произведение, как говорит художник, можно по времени, затраченному на его обозрение. Ведь к многочасовому созерцанию настоящих шедевров, будь то картины Василия Сурикова или Александра Иванова, мы возвращаемся не раз.

Непреходящую ценность традиционного искусства, как ничто иное, ярко подсвечивают его современные интерпретации. Так было с американским бумом на абстрактную живопись в 1960-е годы, когда благодаря умелой пропаганде люди спускали на картины целые состояния. Спустя время мыльный пузырь благополучно лопнул, что, как предсказывает Вячеслав Чеботарь, случится и с популярным ныне диджитал-артом.

«Молодые художники попадаются на новые технологии, но это — тупиковый путь. Надо развивать традицию, сопрягая ее с новыми веяниями времени. Для живописи есть абсолютное правило: она должна быть богатой. Каждый сантиметр произведения должен быть как драгоценный камень. Этому принципу следовали все настоящие художники. А существование коммерчески успешного потреба говорит о нашей не самой высокой культуре», — уверяет гость эфира.

Диджитал-арт в церкви: что ждет традиционное и современное искусство в будущем
Агентство городских новостей Москва  / Сергей Ведяшкин

Однако цифровизация уверенно проникает во все виды живописного искусства, не обделяя вниманием даже, казалось бы, неприкосновенную иконопись. Но как относиться к тому, что в современных храмах вместо чудотворных произведений прихожане видят их напечатанные в типографии копии? Насколько такие инновации уместны и этичны в разговоре о сохранении и преумножении традиций?

«По-настоящему икона создается иноком, который получает благословение на создание, затем постится, что помогает ему углубиться в этот образ и выдать переживания на холсте. И тогда-то создается настоящее произведение искусства. У сегодняшних авторов это условие, пожалуй, не соблюдается. Вы знаете, лучше, когда растиражированы даже в распечатанном виде какие-то хорошие образцы того же Андрея Рублева или Дионисия, нежели современный потреб. За неимением другого копия лучше плохого оригинала», — резюмирует петербургский художник Вячеслав Чеботарь.

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вячеслав чеботарь иконопись цифровое искусство
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Все новости / Общество / Диджитал-арт в церкви: что ждет традиционное и современное искусство в будущем
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