Диджитал-арт в церкви: что ждет традиционное и современное искусство в будущем

Цифровые произведения искусства постепенно становятся уверенным участником современного арт-рынка. Так, весной этого года на аукционе была продана цифровая работа «Каждый день: первые 5000 дней» американского художника Майкла Винкельманна. Коллаж из пяти тысяч фотографий ушел с молотка за рекордные 69,3 миллиона долларов. Усиливающиеся позиции диджитал-арта заставляют многих людей задаваться вопросом: устоят ли традиционные формы художественности перед натиском цифровой цивилизации? Об этом в ходе онлайн-брифинга ФАН и Медиагруппы «Патриот» на тему «Русский фактор в современном искусстве» порассуждал петербургский художник Вячеслав Чеботарь.

«Измерение ценности искусства имеет очень длительный период. Вот ценность русской иконы, которая существовала на протяжении тысячи лет, была открыта только в начале XX века. Какие-то 100, 200 лет — это еще не срок для искусства. То, что сейчас кажется интересным и неожиданным прорывом, должно пройти проверку временем. Многие раздутые имена и явления уходят в небытие», — считает мастер.

К неклассическому искусству Чеботарь относится строго, уверяя, что такие формы деятельности упрощают, а не преображают природу человека, и ведут к оскудеванию его сферы проживания. В то время как визуальное богатство классического искусства ведет к обогащению внутреннего мира зрителя и его духовному развитию.

При таком серьезном эффекте и столь стремительных переменах в мире прекрасного простому обывателю становится все сложнее отделить зерна от плевел. Но распознать стоящее произведение, как говорит художник, можно по времени, затраченному на его обозрение. Ведь к многочасовому созерцанию настоящих шедевров, будь то картины Василия Сурикова или Александра Иванова, мы возвращаемся не раз.

Непреходящую ценность традиционного искусства, как ничто иное, ярко подсвечивают его современные интерпретации. Так было с американским бумом на абстрактную живопись в 1960-е годы, когда благодаря умелой пропаганде люди спускали на картины целые состояния. Спустя время мыльный пузырь благополучно лопнул, что, как предсказывает Вячеслав Чеботарь, случится и с популярным ныне диджитал-артом.

«Молодые художники попадаются на новые технологии, но это — тупиковый путь. Надо развивать традицию, сопрягая ее с новыми веяниями времени. Для живописи есть абсолютное правило: она должна быть богатой. Каждый сантиметр произведения должен быть как драгоценный камень. Этому принципу следовали все настоящие художники. А существование коммерчески успешного потреба говорит о нашей не самой высокой культуре», — уверяет гость эфира.

Агентство городских новостей Москва / Сергей Ведяшкин

Однако цифровизация уверенно проникает во все виды живописного искусства, не обделяя вниманием даже, казалось бы, неприкосновенную иконопись. Но как относиться к тому, что в современных храмах вместо чудотворных произведений прихожане видят их напечатанные в типографии копии? Насколько такие инновации уместны и этичны в разговоре о сохранении и преумножении традиций?