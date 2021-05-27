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Общество
Жители Земли застанут в ближайшую пятилетку рекордно жаркий год
05:00
Общество
Талантлива и антикапризна: режиссер Александр Баршак о Кристине Александровой
04:52
Общество
Ростовский губернатор предложил Илону Маску экологичное инвестирование
04:52
Общество
Дачникам рассказали, почему огурцы становятся горькими
04:43
Общество
ГИБДД оценила возможность «внезапных» рейдов на дорогах
04:39
Армия
ФСБ сообщила о выдворении британского эсминца из территориальных вод России
04:38
Общество
Зарплаты заключенных россиян могут доходить до 220 тысяч рублей
04:36
Происшествия
Пилот самолета заснул за штурвалом и проспал посадку
04:22
Наука
Ученые связали видеоигры более часа в день с плохой успеваемостью в школе
04:21
Общество
Врач объяснил взаимосвязь плоскостопия и близорукости
04:19
Общество
Российские ученые изобрели способ снизить дозу антибиотиков при лечении
04:13
Общество
Дочь Эминема порадовала поклонников фото в белоснежном бикини
04:09
Политика
Лукашенко поддержал введение ответственности за призывы к санкциям
04:07
Общество
Психолог назвал категории наиболее привлекательных для мошенников людей
04:00
Общество
День города-2021 в Петербурге: гид по основным событиям
03:40
Экономика
Сенатор Перминов предрек России рывок к шестому экономическому укладу
03:39
Технологии
РФ и Китай пригласили партнеров к сотрудничеству по научной лунной станции
03:39
Армия
Российский беспилотник «Уран-9» восхитил экспертов из Китая
03:32
Общество
Российские космонавты по итогам 2020 года употребили 171 литр воды из мочи
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Талантлива и антикапризна: режиссер Александр Баршак о Кристине Александровой

Общество
Талантлива и антикапризна: режиссер Александр Баршак о Кристине Александровой
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 27 мая. Российская актриса театра и кино Кристина Александрова сегодня празднует свой 27-й день рождения. По такому чудесному поводу в беседе с ФАН именинницу поздравил режиссер Александр Баршак.

Собеседник поделился впечатлениями от совместной работы с актрисой на съемках фильма «Когда позовет смерть».

«Мы провели пробы. Смотрели разных артисток, но у нас вообще не было сомнений в Кристине, даже несмотря на то, что ей пришлось пройти довольно серьезный отбор. Она показалась нам самой выразительной. Кристина — настоящая артистка. Она — по-настоящему одаренный человек. Мне было с ней очень комфортно. Она невероятно работоспособна, антикапризна. Что очень важно для режиссера, она умеет слушать и доверять», — сообщил режиссер.

Александр Баршак выделил наиболее яркие, на его взгляд, отличительные черты Кристины Александровой.

«В ней есть врожденный обаятельный аристократизм, и при этом она воплощает собой образ русской женщины в лучшем смысле этого слова — хрупкой, сдержанной. Она может существовать в разных жанрах. В ней есть и комичность, и русская стойкость. Все это достойно по-настоящему больших работ», — рассказал собеседник ФАН.

Талантлива и антикапризна: режиссер Александр Баршак об актрисе Кристине Александровой
instagram.com  /  @kristinaa_aleksandrovaa

В завершение он поделился своими сердечными поздравлениями в адрес именинницы.

«Ей хочется пожелать получать масштабные предложения. Она как раз тот самый, по Константину Станиславскому, индеец в кустах, который ждет, когда лошадь проскочит мимо, чтобы оседлать ее. Она — индеец, который не только одарен прыгучестью, но и украсил себя томагавком, выкрасил оперение стрел в нужные цвета. Так вот, я желаю ей целый табун коней, скачущих благородных красавцев. Пегих, в яблоках!» — подытожил Александр Баршак.

Ранее режиссер Виталий Павлов через ФАН поздравил с днем рождения актрису, телеведущую Ларису Гузееву.

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александрова день рождения баршак
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