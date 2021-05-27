Талантлива и антикапризна: режиссер Александр Баршак о Кристине Александровой

Москва, 27 мая. Российская актриса театра и кино Кристина Александрова сегодня празднует свой 27-й день рождения. По такому чудесному поводу в беседе с ФАН именинницу поздравил режиссер Александр Баршак.

Собеседник поделился впечатлениями от совместной работы с актрисой на съемках фильма «Когда позовет смерть».

«Мы провели пробы. Смотрели разных артисток, но у нас вообще не было сомнений в Кристине, даже несмотря на то, что ей пришлось пройти довольно серьезный отбор. Она показалась нам самой выразительной. Кристина — настоящая артистка. Она — по-настоящему одаренный человек. Мне было с ней очень комфортно. Она невероятно работоспособна, антикапризна. Что очень важно для режиссера, она умеет слушать и доверять», — сообщил режиссер.

Александр Баршак выделил наиболее яркие, на его взгляд, отличительные черты Кристины Александровой.

«В ней есть врожденный обаятельный аристократизм, и при этом она воплощает собой образ русской женщины в лучшем смысле этого слова — хрупкой, сдержанной. Она может существовать в разных жанрах. В ней есть и комичность, и русская стойкость. Все это достойно по-настоящему больших работ», — рассказал собеседник ФАН.

instagram.com / @kristinaa_aleksandrovaa

В завершение он поделился своими сердечными поздравлениями в адрес именинницы.

«Ей хочется пожелать получать масштабные предложения. Она как раз тот самый, по Константину Станиславскому, индеец в кустах, который ждет, когда лошадь проскочит мимо, чтобы оседлать ее. Она — индеец, который не только одарен прыгучестью, но и украсил себя томагавком, выкрасил оперение стрел в нужные цвета. Так вот, я желаю ей целый табун коней, скачущих благородных красавцев. Пегих, в яблоках!» — подытожил Александр Баршак.

Ранее режиссер Виталий Павлов через ФАН поздравил с днем рождения актрису, телеведущую Ларису Гузееву.