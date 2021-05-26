Варшава запретила белорусским авиакомпаниям выполнять полеты над Польшей

Варшава, 26 мая. Правительство Польши запретило белорусским авиакомпаниям пересекать воздушные границы страны, отметил в Twitter официальный представитель кабмина Петр Мюллер.

По его словам, принятое решение является элементом реализации ограничительных мер, к которым призывал в ходе Европейского совета премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Кабмин принял запрет на вход в воздушное пространство Польши самолетов, эксплуатируемых перевозчиками из Белоруссии», — сообщил Мюллер.

Ранее польский премьер от имени Вышеградской группы предложил ЕС прекратить авиасообщение с Белоруссией до момента освобождения основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.