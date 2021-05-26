Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
26 мая 20:02
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:00
Происшествия
Полиция не смогла остановить мастурбирующую в чужом авто американку
20:00
Происшествия
В Керчи пенсионер умер из-за неработающего лифта — специалисты СК начали проверку
20:00
Ближний Восток
Двое убиты и десятки ранены: в Багдаде разогнали митинг против насилия над протестующими
20:00
ФАН-ТВ
Star Парад с Даной Борисовой. Что на самом деле происходит в доме Вячеслава Зайцева?
19:59
Армия
Sohu: потопив американские авианосцы, РФ нанесет фатальный удар по США
19:58
Шоу-бизнес
Звезда «Бесстыжих» Эмми Россум впервые стала мамой
19:58
Политика
В МИД России рассказали, без чего невозможно обеспечить безопасность Европы
19:53
Спорт
Салихова считает, что увольнение уборщицы «Спартака» интереснее чемпионства «Зенита»
19:52
Общество
Приморцев станут строже наказывать за неправильную парковку
19:52
Происшествия
СК раскрыл подробности дела о взятках главы Жилищного агентства Колпино
19:49
Происшествия
Полиция Петербурга разыскивает похитителя золотых украшений
19:48
Общество
Иммунитет после вакцинации от коронавируса оказался сильнее, чем после болезни
19:47
Общество
Российские врачи оценили шансы Индии защититься от COVID-19 коровьей мочой
19:47
Происшествия
Волгоградца судят за убийство 20-летней давности
19:41
Шоу-бизнес
Ариана Гранде показала трогательное свадебное фото
19:38
Общество
Бриг «Меркурий» Севастополя хитро одержал победу над турецкими линейными кораблями
19:38
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская рассказала о нарушенной последней воле Джигарханяна
19:37
Общество
Следующим шагом США против «СП-2» станет попытка блокировать его работу
19:31
США
Правозащитники из ФБР помогут семье американца, убитого полицией Коламбуса
19:26
Политика
Варшава запретила белорусским авиакомпаниям выполнять полеты над Польшей
Все новости
26 мая 20:02
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:00
Происшествия
Полиция не смогла остановить мастурбирующую в чужом авто американку
20:00
Происшествия
В Керчи пенсионер умер из-за неработающего лифта — специалисты СК начали проверку
20:00
Ближний Восток
Двое убиты и десятки ранены: в Багдаде разогнали митинг против насилия над протестующими
20:00
ФАН-ТВ
Star Парад с Даной Борисовой. Что на самом деле происходит в доме Вячеслава Зайцева?
19:59
Армия
Sohu: потопив американские авианосцы, РФ нанесет фатальный удар по США
19:58
Шоу-бизнес
Звезда «Бесстыжих» Эмми Россум впервые стала мамой
19:58
Политика
В МИД России рассказали, без чего невозможно обеспечить безопасность Европы
19:53
Спорт
Салихова считает, что увольнение уборщицы «Спартака» интереснее чемпионства «Зенита»
19:52
Общество
Приморцев станут строже наказывать за неправильную парковку
19:52
Происшествия
СК раскрыл подробности дела о взятках главы Жилищного агентства Колпино
19:49
Происшествия
Полиция Петербурга разыскивает похитителя золотых украшений
19:48
Общество
Иммунитет после вакцинации от коронавируса оказался сильнее, чем после болезни
19:47
Общество
Российские врачи оценили шансы Индии защититься от COVID-19 коровьей мочой
19:47
Происшествия
Волгоградца судят за убийство 20-летней давности
19:41
Шоу-бизнес
Ариана Гранде показала трогательное свадебное фото
19:38
Общество
Бриг «Меркурий» Севастополя хитро одержал победу над турецкими линейными кораблями
19:38
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская рассказала о нарушенной последней воле Джигарханяна
19:37
Общество
Следующим шагом США против «СП-2» станет попытка блокировать его работу
19:31
США
Правозащитники из ФБР помогут семье американца, убитого полицией Коламбуса
19:26
Политика
Варшава запретила белорусским авиакомпаниям выполнять полеты над Польшей
Все новости

Правозащитники из ФБР помогут семье американца, убитого полицией Коламбуса

США
Правозащитники из ФБР помогут семье американца, убитого полицией Коламбуса
Global Look Press  /  Str Xinhua

Коламбус, 26 мая. Специалисты российского Фонда борьбы с репрессиями (ФБР) намерены изучить дело американца Андре Хилла, который был застрелен сотрудником полиции в городе Коламбус, штат Огайо. Члены семьи убитого считают, что полицейскому-убийце Адаму Кою должны быть предъявлены официальные обвинения в убийстве первой степени.

Хилл, 47-летний мужчина, был застрелен 22 декабря 2020 года полицейским, прибывшим по не срочному вызову, который не предполагает опасности и применения оружия — один из соседей мужчины сообщил в полицию, что перед домом стоит внедорожник, водитель которого несколько раз заводил и глушил двигатель автомобиля. В этот момент Хилл вышел из дома своего друга и двигался к полицейскому, держа в руке телефон с включенным фонариком.

Адам Кой выстрелил в него четыре раза. Позже полицейский заявил, что ему «показалось», что в руке у Хилла было оружие. Сразу же после убийства полицейский отключил свою нательную камеру — сохранились 60 секунд записи, на которой нет звука, поэтому остается неизвестным, сказали ли что-то убийца и жертва. Со слова полицейских-очевидцев известно, что Кой кричал: «У него пистолет в другой руке, пистолет в другой руке!»

Вскоре после убийства полицейского уволили, однако обвинения ему предъявили только в феврале. Кой не признал себя виновным по одному пункту обвинения в убийстве, одному пункту обвинения в нападении и двум пунктам неисполнения служебных обязанностей.

В мае 2021 года, через несколько месяцев, власти города Коламбус объявили, что намерены выплатить 10 миллионов долларов семье жертвы полицейского насилия. Это стало крупнейшей суммой в истории города, выплаченной для урегулирования судебного спора. Члены семьи Хилла сказали, что эта сумма станет «важным шагом на пути к справедливости», однако не может компенсировать им гибель отца и мужа. Они намерены добиваться уголовного наказания для экс-полицейского Адама Коя.

«Вы должны помнить, как умер мой отец, — заявила дочь убитого Кларисса Хилл. — Его убили из-за вызова с кодом 311, несрочного вызова. В него выстрелили четыре раза, а потом оставили лежать на земле. На месте было 22 офицера полиции, и никто из них не помог моему отцу».

Инициативная группа Фонда борьбы с репрессиями заявила в своем Telegram-канале, что обратилась за разъяснениями по делу Андре Хилла к президенту США Джо Байдену и генпрокурору Меррику Гарланду. Правозащитники готовы оказать семье жертвы полицейского насилия необходимую правовую и информационную помощь.

ФБР был создан как некоммерческая правозащитная организация при содействии петербургского бизнесмена Евгения Пригожина. Своей миссией правозащитники видят борьбу с полицейским насилием во всем мире и помощь людям, которые стали его жертвами.

Вернуться назад

сша убийство фбр полицейское насилие в США
Комментировать
Самое популярное
Марков убежден, что самолет с основателем Nexta был посажен по приказу Лукашенко
Политика 146277 24 мая 2021
Марков убежден, что самолет с основателем Nexta был посажен по приказу Лукашенко
IT-эксперт по полочкам разложил, почему основателя Nexta сдали его же хозяева
Общество 142220 24 мая 2021
IT-эксперт по полочкам разложил, почему основателя Nexta сдали его же хозяева
Дзермант предрек проблемы Тихановской из-за «расколовшегося» Протасевича
Политика 76463 24 мая 2021
Дзермант предрек проблемы Тихановской из-за «расколовшегося» Протасевича
Немецкий эксперт Рар заявил о способности Белоруссии заставить Европу страдать
Экономика 67410 25 мая 2021
Немецкий эксперт Рар заявил о способности Белоруссии заставить Европу страдать
Россияне перечеркнули украинскую мечту о захвате Крыма «морскими котиками» США
Армия 48699 25 мая 2021
Россияне перечеркнули украинскую мечту о захвате Крыма «морскими котиками» США
Все новости / США / Правозащитники из ФБР помогут семье американца, убитого полицией Коламбуса
Рейтинг@Mail.ru