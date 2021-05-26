Правозащитники из ФБР помогут семье американца, убитого полицией Коламбуса

Коламбус, 26 мая. Специалисты российского Фонда борьбы с репрессиями (ФБР) намерены изучить дело американца Андре Хилла, который был застрелен сотрудником полиции в городе Коламбус, штат Огайо. Члены семьи убитого считают, что полицейскому-убийце Адаму Кою должны быть предъявлены официальные обвинения в убийстве первой степени.

Хилл, 47-летний мужчина, был застрелен 22 декабря 2020 года полицейским, прибывшим по не срочному вызову, который не предполагает опасности и применения оружия — один из соседей мужчины сообщил в полицию, что перед домом стоит внедорожник, водитель которого несколько раз заводил и глушил двигатель автомобиля. В этот момент Хилл вышел из дома своего друга и двигался к полицейскому, держа в руке телефон с включенным фонариком.

JUST IN: Columbus, Ohio, to pay family of Andre Hill $10 million https://t.co/mkryzCwCsX pic.twitter.com/snoX2ZsKKh — The Hill (@thehill) May 14, 2021

Адам Кой выстрелил в него четыре раза. Позже полицейский заявил, что ему «показалось», что в руке у Хилла было оружие. Сразу же после убийства полицейский отключил свою нательную камеру — сохранились 60 секунд записи, на которой нет звука, поэтому остается неизвестным, сказали ли что-то убийца и жертва. Со слова полицейских-очевидцев известно, что Кой кричал: «У него пистолет в другой руке, пистолет в другой руке!»

Вскоре после убийства полицейского уволили, однако обвинения ему предъявили только в феврале. Кой не признал себя виновным по одному пункту обвинения в убийстве, одному пункту обвинения в нападении и двум пунктам неисполнения служебных обязанностей.

Andre Hill shooting: Former Columbus police officer charged with murderhttps://t.co/FmEih9wdnP pic.twitter.com/4wsPpupXgT — howard1972 (@howard19721) February 4, 2021

В мае 2021 года, через несколько месяцев, власти города Коламбус объявили, что намерены выплатить 10 миллионов долларов семье жертвы полицейского насилия. Это стало крупнейшей суммой в истории города, выплаченной для урегулирования судебного спора. Члены семьи Хилла сказали, что эта сумма станет «важным шагом на пути к справедливости», однако не может компенсировать им гибель отца и мужа. Они намерены добиваться уголовного наказания для экс-полицейского Адама Коя.

«Вы должны помнить, как умер мой отец, — заявила дочь убитого Кларисса Хилл. — Его убили из-за вызова с кодом 311, несрочного вызова. В него выстрелили четыре раза, а потом оставили лежать на земле. На месте было 22 офицера полиции, и никто из них не помог моему отцу».

Инициативная группа Фонда борьбы с репрессиями заявила в своем Telegram-канале, что обратилась за разъяснениями по делу Андре Хилла к президенту США Джо Байдену и генпрокурору Меррику Гарланду. Правозащитники готовы оказать семье жертвы полицейского насилия необходимую правовую и информационную помощь.

ФБР был создан как некоммерческая правозащитная организация при содействии петербургского бизнесмена Евгения Пригожина. Своей миссией правозащитники видят борьбу с полицейским насилием во всем мире и помощь людям, которые стали его жертвами.