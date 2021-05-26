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Полиция не смогла остановить мастурбирующую в чужом авто американку
20:00
Происшествия
В Керчи пенсионер умер из-за неработающего лифта — специалисты СК начали проверку
20:00
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Двое убиты и десятки ранены: в Багдаде разогнали митинг против насилия над протестующими
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Star Парад с Даной Борисовой. Что на самом деле происходит в доме Вячеслава Зайцева?
19:59
Армия
Sohu: потопив американские авианосцы, РФ нанесет фатальный удар по США
19:58
Шоу-бизнес
Звезда «Бесстыжих» Эмми Россум впервые стала мамой
19:58
Политика
В МИД России рассказали, без чего невозможно обеспечить безопасность Европы
19:53
Спорт
Салихова считает, что увольнение уборщицы «Спартака» интереснее чемпионства «Зенита»
19:52
Общество
Приморцев станут строже наказывать за неправильную парковку
19:52
Происшествия
СК раскрыл подробности дела о взятках главы Жилищного агентства Колпино
19:49
Происшествия
Полиция Петербурга разыскивает похитителя золотых украшений
19:48
Общество
Иммунитет после вакцинации от коронавируса оказался сильнее, чем после болезни
19:47
Общество
Российские врачи оценили шансы Индии защититься от COVID-19 коровьей мочой
19:47
Происшествия
Волгоградца судят за убийство 20-летней давности
19:41
Шоу-бизнес
Ариана Гранде показала трогательное свадебное фото
19:38
Общество
Бриг «Меркурий» Севастополя хитро одержал победу над турецкими линейными кораблями
19:38
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская рассказала о нарушенной последней воле Джигарханяна
19:37
Общество
Следующим шагом США против «СП-2» станет попытка блокировать его работу
19:31
США
Правозащитники из ФБР помогут семье американца, убитого полицией Коламбуса
19:26
Политика
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США отправят на Ближний Восток авианосец для поддержки вывода войск из Афганистана

Армия
США отправят на Ближний Восток авианосец для поддержки вывода войск из Афганистана
wikipedia.org  /  Elizabeth Thompson

Нью-Йорк, 26 мая. Авианосец ВМС США «Рональд Рейган» будет отправлен в Ближневосточный регион на четыре месяца, сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные военные источники.

«Рональд Рейган» дислоцируется в японском порту Йокосука и является единственным кораблем своего класса в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Несмотря на это, судно отправят на Ближний Восток.

«Ожидается, что Пентагон передислоцирует единственный авианосец, размещенный в настоящее время в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближний Восток, чтобы поддержать вывод американских войск из Афганистана», — приводит издание слова источника.

Пентагон отправит авианосец уже летом. Его миссия на Ближнем Востоке продлится порядка четырех месяцев.

Ранее сообщалось о новой стратегии Пентагона в Афганистане, где медленно происходит процесс эвакуации американских сил. Значительно быстрее американцы бежали из Израиля. Как сообщает Царьград, Пентагон спешно вывез около 120 своих специалистов на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.

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сша афганистан ближний восток
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