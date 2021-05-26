США отправят на Ближний Восток авианосец для поддержки вывода войск из Афганистана

Нью-Йорк, 26 мая. Авианосец ВМС США «Рональд Рейган» будет отправлен в Ближневосточный регион на четыре месяца, сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные военные источники.

«Рональд Рейган» дислоцируется в японском порту Йокосука и является единственным кораблем своего класса в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Несмотря на это, судно отправят на Ближний Восток.

«Ожидается, что Пентагон передислоцирует единственный авианосец, размещенный в настоящее время в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближний Восток, чтобы поддержать вывод американских войск из Афганистана», — приводит издание слова источника.

Пентагон отправит авианосец уже летом. Его миссия на Ближнем Востоке продлится порядка четырех месяцев.

Ранее сообщалось о новой стратегии Пентагона в Афганистане, где медленно происходит процесс эвакуации американских сил. Значительно быстрее американцы бежали из Израиля. Как сообщает Царьград, Пентагон спешно вывез около 120 своих специалистов на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.